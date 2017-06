El PSOE se reúne con la nueva directiva de OCO y pide al PP "que recupere la participación ciudadana"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández, acompañado por concejales del grupo municipal, ha mantenido la primera toma de contacto con la nueva directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Objetivos Comunes', que preside en esta nueva etapa Josefa Alcántara, a quien ha trasladado la importancia de pedir al gobierno local del PP "que recupere la participación ciudadana".

Según informa la formación socialista en una nota, Fernández, que ha explicado las alegaciones del PSOE a los presupuestos y recogido las sugerencias del colectivo, ha destacado la importancia de que el equipo de gobierno popular reabra a la participación los espacios del Ayuntamiento donde se toman decisiones que les afectan como ciudadanía que son.

"Estos últimos años de mandato del PP en el Consistorio han servido para cercenar aquellos órganos de participación donde los vecinos y asociaciones de distinto tipo tenían su espacio de expresión, comisiones y consejos que no se convocan o si lo hacen tratan asuntos de trámite", ha indicado el portavoz socialista, quien ha recalcado que "nunca hubo menos participación en la vida municipal como hasta ahora".

De esta manera, "se debería tener en cuenta el papel de representantes públicos que se tiene y recordar que gobernar es también contar con quienes desde la calle nos ofrecen el mejor pulso de la situación de la ciudad", ha continuado.

Para Fernández, el hecho de que el PP prometiera abrir los presupuestos de 2017 a la participación de los vecinos y otros agentes sociales para después "olvidarse por completo de este compromiso demuestra el poco talante democrático del PP y su escaso interés en saber qué opinan y qué soluciones nos pueden brindar quienes mejor conocen los barrios, la cultura, la juventud, etcétera".

"Los vecinos saben de la situación económica del Ayuntamiento y no iban a pedir inversiones irrealizables, por lo que no puede hacer el PP es taparse los oídos y dar la espalda a la participación social que debe definir a un Consistorio", ha abundado.

Por su parte, Josefa Alcántara ha remarcado que es "importantísimo que escuchen y cuenten con los ciudadanos, especialmente en asuntos como el estado de los barrios".

"Hay que ser conscientes de que no se puede pedir mucho, pero es que a veces no hace falta dinero, sino voluntad, y lo que no se puede es encogerse de hombros y no hacer nada, hay que alcanzar un término medio", ha apostillado Alcántara.