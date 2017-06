A juicio una pareja por extorsionar a un hombre por una deuda de 25 euros

Marco Antonio T.B. y Amanda E.S. serán juzgados la próxima semana en el Penal 1 de Jaén acusados de extorsión y lesiones. A él le piden ocho años de cárcel y a ella cuatro y medio por intentar cobrarse por las bravas una deuda que en origen, según el Fiscal, era de 25 euros. Ellos siempre se han declarado inocentes de todos los cargos que les imputan.

Según la acusación, a principios de 2016, la víctima tenía una deuda con los acusados «a causa de su dependencia a sustancias estupefacientes». El Ministerio Público señala que la deuda era de unos 25 euros.

El 3 de febrero la víctima recibió un mensaje en el teléfono, enviado por el hombre acusado, que le advertía: «Que sepas que me debes 500 euros, como no aparezcas te pego 500 palos, sinvergüenza». A la semana la mujer del deudor estaba en una tienda de Úbeda. Cuando salió se encontró con que los acusados la estaban esperando en un coche. «Dile a tu marido que pague los 500 euros, o si no lo vamos a matar», le dijeron según el Fiscal. La mujer negó que su marido les debiera dinero, pero el acusado le dijo a su pareja que se bajara del coche y la matara. Fue él quien se bajó, se levantó la camisa y le mostró a la mujer una pistola. Le dijo que se montase con ellos que se iban a su casa a hablar. En el domicilio de la víctima le volvieron a pedir 500 euros, pero la mujer los echó. El acusado le dijo que ya quedaría con su marido, que tenía ocho años de condicional y que le pegaría un tiro para cobrar, siempre según el Fiscal.

Pistola y navaja

La mujer llamó a su marido y le contó lo que había pasado. El marido llamó a Antonio y quedó con él. Le dijo que le debía sólo 25 euros. Estaban hablando cuando se acercó Amanda, que le dio dos bofetones. Marco Antonio también le pegó. Le enseñó la pistola. La acusada dijo «con este no es necesario usar la pistola, dame la navaja». Y sacó un arma blanca. La víctima salió corriendo y los dos acusados lo persiguieron. «Como denuncies en comisaría te matamos», le dijeron.

Según la calificación del Fiscal, estos hechos son constitutivos de dos delitos de extorsión y de uno de lesiones leves.