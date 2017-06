El Ayuntamiento dice que ha limpiado todos sus solares e insta a la Junta a hacer lo mismo

El Ayuntamiento ha cumplido con su parte y ahora le toca el turno a la Junta de Andalucía. Eso es lo que vino a decir ayer el concejal de Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente, Juan José Jódar, quien ayer hizo balance del plan de desbroce puesto en marcha antes del verano, y que este año contemplaba además un bando en el que se instaba a los propietarios privados a limpiar sus parcelas antes del 1 de junio. A fecha de ayer, según Jódar, el Ayuntamiento había limpiado el 99 por ciento de los 470 solares que son de su propiedad. Y además, el bando «ha calado» y ha tenido un efecto «bastante importante» entre los particulares, que han limpiado sus parcelas. Quien no ha puesto de su parte, según el concejal, es la Junta de Andalucía, a quien hizo un llamamiento para que limpie de inmediato sus solares en la ciudad de Jaén antes de que «la próxima semana comience la Policía Local a levantar las correspondientes actas de infracción».

Según continuó Jódar, la próxima semana desde el Ayuntamiento se remitirá un «comunicado urgente» a la Junta de Andalucía para que «haga sus deberes» y comience a desbrozar y a limpiar los solares. Esta obligación incluye también la exigencia de su desratización y desinfección y, además, la recogida y evacuación de aguas pluviales a la red pública municipal de alcantarillado. Ese aviso va también para los propietarios privados, de los 400 solares y parcelas que no son de titularidad pública en la ciudad, que no hayan cumplido en sus parcelas. En el caso de no acatar el bando, será el Ayuntamiento el que ejecute la limpieza de manera subsidiaria y que luego cobrará al propietario, al margen de tramitarse el correspondiente expediente sancionador. Jódar insistió en que el objetivo de esta medida «no es multar» sino garantizar la seguridad y la higiene ya que estos solares, si no tienen un mantenimiento adecuado, se convierten en un foco de insectos, además de suponer un elevado riesgo de incendios.

Al respecto de la Junta, el concejal aseguró no tener constancia a día de hoy de que la Junta haya procedido a limpiar alguno de sus solares en la capital, aunque sí ha mostrado la foto de una parcela que es titularidad de la administración autonómica donde aparecía un equino pastando al que se refirió como una «desbrozadora animal», pero «poco efectiva».

En lo que se refiere al solar de la Ciudad de la Justicia, Jódar admitió desconocer a quien corresponde la limpieza del mismo una vez que el gobierno local ha dado por caducada la cesión de estos terrenos a la Junta de Andalucía.

Siete euros por metro

Por su parte, el Ayuntamiento ya ha desbrozado y limpiado 124.842 metros cuadrados correspondientes a más del 99 por ciento de los 470 solares y parcelas municipales. Para principios de la próxima semana, según el concejal, el Ayuntamiento habrá limpiado el cien por cien de los que le corresponden. Junto a la limpieza y desbroce se ha llevado a cabo también una campaña de desinsectación en la ciudad para evitar plagas como la del verano pasado.

En el caso de que el Ayuntamiento actúe subsidiariamente sobre aquellos solares privados o de otra administración que no hayan cumplido con la obligación de limpieza, esto supondrá para los propietarios un coste de entre cinco y siete euros por metro cuadrado desbrozado. «Estamos hablando que si el Ayuntamiento actúa, además de la sanción, el propietario de una parcela de unos mil metros cuadrados tendrá que abonar al Ayuntamiento unos 7.000 euros», dijo Jódar.

El concejal no quiso entrar en la horquilla de las sanciones ya que esta es una cuestión que «está en manos de los servicios jurídicos» y además dependerá de factores como el grado de peligrosidad.