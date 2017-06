Pletórico por su victoria, Alejo Pérez, natural de La Carolina pero residente en Úbeda, donde gestiona la Tapería Restaurante ‘El Rastro’, defiende el «potencial» gastronómico de la provincia de Jaén.

–¿Cómo se siente?

–Súper contento y emocionado, no me lo esperaba. Cociné durante dos horas sin mirar a los demás y no sabes cómo lo han hecho, solo ves tu trabajo. Yo hice un arroz con perdiz y su pechuga envuelta en pasta de andrajo, un plato muy de Jaén. La masa de andrajo es típica de Úbeda, la alboronía es muy típica de Jaén y la elaboración también. Creo que me ayudó algo el tema de haber trabajado la cocina de la tierra.

-¿Ha recibido más reconocimientos gastronómicos?

–Fui finalista hace dos años de Madrid Fusión, pero nunca había ganado un primer premio. Estoy muy orgulloso, no quiero ser profeta fuera para llegar a serlo en mi tierra, quiero serlo aquí. Que me den este premio en Jaén es como haber recibido el Príncipe de Asturias.

–¿Por qué decidió ser cocinero?

–Mi padre fue cocinero en el Hotel de La Perdiz de La Carolina durante 30 años. He visto el sacrificio y el esfuerzo que le supuso, pero también las cosas buenas que trae, así que decidí estudiar en la Escuela de Hostelería ‘La Laguna’. Después conseguí una beca de seis meses en Burdeos y luego trabajé en un hotel en Barcelona, tras lo que decidí apostar por mi tierra y volví a Jaén. He pasado por varios negocios hasta montar el mío propio con mi mujer. Vamos poco a poco, hay mucha competencia pero creo que el boca a boca nos está ayudando.

–¿Hay talento gastronómico en Jaén?

–Muchísimo potencial, muy grande para una provincia tan pequeña. Quizás haría falta que se fomente el turismo rural por los pequeños pueblos y no solo por los grandes reclamos de la provincia para que se mueva más la gente y los restaurantes.

-¿Ha pensado ya en qué va a invertir el premio?

–En el negocio. Ahora somos tapería restaurante, pero en el futuro nos gustaría avanzar y ser solo un restaurante como tal. Para eso hace falta mucho esfuerzo y cariño.