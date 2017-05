El 'rostro' del aceite de Jaén

Acerque en nariz y en boca; ahora tome un sorbo pequeño y lo lleva por toda ella, saboreándolo. Notará que es muy suave, no pica, no amarga. Cuando lo lleve atrás en la garganta es cuando se nota el matiz. Verá. Cada variedad sabe y huele diferente, como pasa con la fruta», señala la baezana Carmen Garrido mientras sostiene una copa de aceite de oliva transparente y 'aerodinámica', que parece inclinarse ante la majestuosidad del oro líquido de su interior; es lo último para catas 'entre amigos', diferentes a las azules clásicas para críticos y profesionales. La explicación puede repetirla treinta, cuarenta, cincuenta veces en un solo día. Puede que más. Y no le importa ni se le hace pesado, o eso parece al menos, porque lo hace sin borrar la sonrisa de principio a fin y con pasión, ya sea su público un alto cargo o un paseante que pasaba por allí. Probablemente la hayan visto en algún evento relacionado con el zumo de aceituna. O en más de uno.

Especialista en catas de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), es el 'rostro de la Diputación de Jaén' en sus actos con el aceite de oliva como producto estrella, que como imaginan son muchos. Ha estado 'vendiéndolo' y desentrañando sus misterios para disfrutarlo al límite por toda Andalucía, en Madrid, Alemania o Italia.

Su figura, como la de algunos otros, cada vez más, va emparejada a la palabra clave en la nueva era floreciente que atraviesa el símbolo de Jaén: la calidad. La apuesta por conseguir no ya mucho aceite de oliva y bueno, sino el mejor. Un producto excelso para paladares sibaritas.

De hecho, en los últimos meses, la administración provincial ha apostado por cursos en Madrid con los que se pretenden trasladar los matices del aceite de oliva virgen extra a la alta restauración a través de los sumilleres, que hasta ahora se encargaban de aconsejar a la hora de seleccionar el vino y que «tras esta formación podrán recomendar qué tipo de aceites son los más adecuados para acompañar los platos elegidos». Al menos esa es la idea. Y para hacer camino hay que empezar a andar.

En el mercado el consumidor puede encontrar distintos tipos en función de su variedad, calidad, grado de acidez, métodos de extracción y características sensoriales: sabor, olor y color. Todo bajo el marchamo de la salud. En España hay 32 denominaciones de origen protegidas (DOP) y se cuentan por centenares las diferentes marcas de aceite. En el mundo hay 1.200 variedades. Y creciendo. Hay para elegir. Y hay que diferenciarse.

Por todo ello, se apuesta cada vez más por iniciativas para fomentar su cata y degustación, que ayuden a apreciar el valor de un producto de primer nivel (y a pagar lo que realmente vale, en definitiva). Y ahí entra en juego nuestra protagonista y otros como ella, con una nariz de oro (líquido).

Desde hace años realiza estas clases magistrales como empleada de la Diputación. «Todos los trabajadores somos de la provincia», responde a la pregunta de si es jienense. Así que su afición y gusto por el aceite le viene de casa.

Sus consejos

Desde pequeña, cuando a diferencia de otros infantes normalmente no quería mantequilla o chocolate con el pan. Su paladar optaba por el aceite, también por impulso de sus padres, lo que le enseñaron a comer entonces y le da de comer hogaño.

Sus padres, aunque no se dedicaban a esto sí que le inculcaron el gusto. Ahora ella mantiene la tradición inculcándoselo a los suyos. Lo que peor lleva del trabajo, los viajes, por aquello de hacerse duro el estar lejos, aunque así se vuelve «con más ganas aún».

Sus consejos, paladearlo despacio, probar y experimentar el aceite, saborearlo sin miedo. «Es fácil con alguna práctica diferenciar los tipos de AOVE, cada variedad sabe y huele diferente, siempre lo digo, es lo que sucede con la fruta», señala la baezana. En Madrid, en Fitur, verbigracia, Carmen ejerce de técnico de turismo que se encarga de dar información sobre un producto tan jienense. «Cada vez hay mayor interés en la población por conocer el aceite. Llegan al stand preguntando por él, muchos incluso queriendo probarlo, y se interesan por todo lo que rodea al producto», desde la organización de catas a elementos turísticos vinculados a su mundo y a los 60 millones de olivos jienenses, el mayor bosque del mundo creado por el hombre.

No es extraño -todo lo contrario- ver cómo se forman numerosas colas de visitantes ante el stand de Jaén, con ella detrás de 'maestra de ceremonias'. El rostro del aceite de Jaén.