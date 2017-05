El vídeo sobre la pérdida de los fondos DUSI de Jaén que incendia la red

Hace unos días saltaba la noticia de que el Ayuntamiento de Jaén no dispondrá de los 15 millones de fondos europeos que había solicitado al Gobierno central al amparo del programa DUSI, ayuda que el alcalde de Jaén había anunciado para varios proyectos de desarrollo con el nombre de 'Jaén Hábitat 2023'. Las reacciones no se han hecho esperar. En concreto, un vídeo que denuncia que el Ayuntamiento de Jaén es “el último de la clase” ha incendiado la red y cuenta ya con cerca de 10.000 reproducciones.

Se trata de Luis García, consejero ciudadano de Podemos Jaén, en cuyo vídeo denuncia la “pérdida de 15 millones de euros para el desarrollo sostenible”. “El Ayuntamiento de Jaén es ese típico compañero que decide no presentarse en la primera convocatoria porque no le ha dado tiempo a presentarse, por falta de responsabilidad, y para la segunda convocatoria se lo prepara en los últimos días, copia y pega, no sabe trabajar en equipo, ni siquiera se lee las bases del proyecto, etc, así que suspende y Jaén pierde 15 millones de euros”, lamenta.

Luis García afirma que el Ayuntamiento jienense “ni sabe ni quiere trabajar”. “Somos la única ciudad andaluza que no ha recibido esos fondos”, reclama. Por último, insiste en que la ciudad de Jaén “tiene que despertar, levantarse y caminar y decirle al último de la clase que espabile y de paso a la ciudadanía”.