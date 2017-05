Comienza la retirada de los 12 relojes termómetro de la ciudad

Un decreto de alcaldía del pasado día 17 de abril ordenó a la empresa concesionaria que retire todos los relojes-termómetro de la capital jienense y que reponga la solería a su estado anterior. El alcalde, Javier Márquez, explicó que se trata de una orden procedente de los Servicios Técnicos Municipales y que tiene su origen en el contrato suscrito en su día entre el Ayuntamiento y la empresa que explota la publicidad de estos dispositivos electrónicos. Contrato que ya concluyó. Las tareas de retirada acaban de empezar.

Según el contrato, no se puede efectuar la última liquidación de los periodos sin contrato en vigor hasta que no se desmonten los relojes. Es decir, que el Ayuntamiento no cobrará los últimos años hasta que no sean retirados de la vía pública. De ahí la orden municipal.

El alcalde, no obstante, considera que estos relojes termómetro cumplen un servicio al ciudadano, en cuanto a que informan de la hora y la temperatura, además de formar parte del paisaje de todas las ciudades.

A su vez, el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, señala que el Ayuntamiento no está para perder ningún tipo de ingresos. Por lo que una vez finalice el proceso con la actual concesionaria, el Ayuntamiento sacará a concurso su explotación, para que la misma empresa u otra vuelva a instarlos. La retirada de los relojes viene por tanto obligada por el contrato, insistió el concejal, pues de lo contrario no pueden exigir a la empresa actual la liquidación de aquello que hay pendiente.

Canon

En la capital jienense hay doce relojes termómetro distribuidos en lugares céntricos y muy concurridos. 50 euros por mes es el canon acordado por el entonces equipo de gobierno del alcalde Miguel Sánchez de Alcázar.

El alcalde ordenó hacer una revisión de todos los elementos existentes en espacios de titularidad municipal, como vallas publicitarias o los relojes termómetro. Estos últimos, además de marcar la hora, marcan el momento que viven que las arcas municipales. «Buscamos todos los ingresos que se puedan», afirmó el edil de Hacienda.

Y es que, durante varios años, el Ayuntamiento no ha ingresado el canon estipulado, como advirtió en su día la Intervención municipal. En noviembre pasado, el PSOE alertó de ello también, señalando que desde 2011 no había ingresos municipales por la explotación publicitaria (la parte superior de los relojes termómetro lleva anuncios), según indicó su viceportavoz municipal, Mercedes Gámez, en base al informe elaborado por la Intervención.