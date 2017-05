Buscando mucho más que un título

Analizar la actual oferta formativa de la Universidad de Jaén, su repercusión y los posibles cambios a los que podría someterse. Fue, a grosso modo, el eje sobre el que giró el último encuentro 'Paraninfo UJA-IDEAL', desayuno de trabajo que se celebra mensualmente con el fin de reflexionar sobre las misiones universitarias, tradicionales y nuevas, así como dar a conocer las iniciativas que la UJA está implementando en el marco de su política universitaria. En esta ocasión los participantes fueron Juan Manuel Rosas Santos, vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la UJA; Esteban Montblanc, gerente de Interóleo; Antonio Jesús Yuste Delgado, coordinador del Máster en Ingeniería de Telecomunicación en la Escuela Politécnica de Linares; Fermín Aranda Haro, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales; Catalina Rus Casas, profesora responsable del Proyecto Motostudent y Jairo Ramírez Ávila, presidente del Consejo de Estudiantes.

Juan Manuel Rosas recordó que en la actualidad, la Universidad de Jaén imparte un total de 38 grados, «que son una formación estable, que permanece de año en año, porque buscan dar una formación razonablemente generalista, aunque haya algunos más específicos». Luego, habría que añadir un doble grado implantado desde hace tiempo y siete nuevos dobles grados que se incorporan este año en las dos Politécnicas «porque el alumnado demanda cada vez una formación más completa».

Además, la UJA oferta en este próximo curso 43 másteres oficiales y 3 dobles másteres por primera vez, así como 20 doctorados «que reflejan las fortalezas de la UJA y aquellos campos en los que podemos ser líderes», indico Rosas, que destacó también que la institución universitaria jienense tiene también un máster que imparte una parte completa de forma virtual, «ya que es una demanda cada vez mayor».

La oferta de la Universidad de Jaén, destacó el vicerrector, «como corresponde a una Universidad joven y dinámica, busca adaptarse a las necesidades del entorno, de manera que los grados tienen pocos cambios, algo que sí ocurre con los másteres, de hecho este año hay 7 nuevos», informó. A su juicio, una parte fundamental de la oferta formativa de la U JA, y a la que cada vez más importancia, es la formación no reglada. «Se entiende como formación a lo largo de la vida, pero también complementaria, para tener una formación integral que permita al alumnado contar con una serie de habilidades o competencias transversales que favorezcan su empleabilidad», explicó.

Según el gerente de Interóleo, se habla desde hace tiempo de la relación Universidad-Empresa éste debe focalizarse en «la formación que el alumnado debe tener para conseguir una integración fácil en el tejido empresarial» y recordó que de los nueve trabajadores que hay en Interóleo, «seis proceden de la Universidad de Jaén». Esteban Montblanc recalcó que «la universidad debe estar muy cerca de la realidad empresarial, tan cerca que sea capaz de orientarse al mercado», dejando claro que «la empresa debe saber qué se está demandando por parte del consumidor y la universidad debe tener orientación de mercado». Y manifestó que «hay trabajos que hoy en día se asocian a una formación universitaria reglada que dentro de pocos años serán realizados por máquinas y, sin embargo, hay muchos trabajaos del futuro que hoy día no tienen formación académica».

El decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, opinó al respecto que «ya no va a hacer falta tanta mano de obra manual sino intelectual, vale que muchas máquinas harán el trabajo de personas, pero evidentemente esas máquinas las tiene que hacer alguien, programarlas, necesitan intelecto». Algo en lo que también coincidía Catalina Rus, «en cualquier proceso industrial, no es solo importante producir más, sino la supervisión, y eso no puede hacerse por máquinas».

Competencias

Juan Manuel Rosas, por su parte, apuntó que «cuando se revisan las competencias con las que hay que dotar al alumnado para enfrentar al futuro, el problema es que no sabemos cuáles van a ser los empleos del futuro, es una contradicción formar a jóvenes para empleos que no sabemos cuáles van a ser aún». Aunque para lo que sí te prepara la UJA es «para la capacidad de adaptarte, aprender y autoformarte cuando acabas la universidad».

A juicio de Fermín Aranda, el mundo universitario ha vivido dos cambios importantes en los últimos años. «Uno de ellos es la internacionalización, no sólo aprender idiomas, sino salir, conocer otras culturas y comparar con lo que se tiene». El otro, añadió, han sido las prácticas en empresa. «Es el primer contacto que tiene el alumno con la empresa y eso nos sirve a los grados de feedback, los alumnos nos cuentan si les sirve o no lo que han aprendido y la empresa también da su opinión».

Por lo que respecta a la importancia del inglés, todos los miembros de la mesa coincidieron en afirmar que tener títulos como el B1, B2 o C1 te pueden abrir puertas, pero también hay que demostrar que se sabe hablar el idioma. «El título es una formalidad, pero cuando te hacen una entrevista en inglés, si tú no sabes llevar ese título a la práctica y convencer al que tienes en frente, no te sirve de nada», indicó la profesora responsable del Proyecto MotoStudent.

En este sentido, Antonio Jesús Yuste, coordinador del Máster en Ingeniería de Telecomunicación en la Escuela Politécnica de Linares, señaló que el único máster de este tipo que se imparte completamente en inglés en España es el de la UJA. «El departamento ha hecho un esfuerzo muy grande, ha tenido que formarse, no teníamos todos el C1, pero había que hacerlo», recalcó el profesor, que explicó que el motivo no es otro que «en ingeniería, en general, todo está en inglés y, además, teníamos ya un doble título con una universidad alemana que nos lo exigía». Ahora, además, una universidad norteamericana les ha pedido que impartan el mismo máster en Estados Unidos.

Siguiendo con la importancia del idioma, Esteban Montblanc señaló que Interóleo está actualmente en proceso de internacionalización «y surgen problemas como la fiscalidad internacional donde hablar bien inglés es fundamental». Por mucho inglés que se sepa, dijo el gerente de Interóleo, «exportar es muy fácil, pero exportar bien es muy difícil, pues hablamos de fiscalidad, mercadotecnia, etc.».

El vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente destacó que, aunque el Máster de Telecomunicación es enteramente inglés, también hay muchos otros en la UJA que son totalmente bilingües.

A juicio del presidente del Consejo de Estudiantes, Jairo Ramírez, «el gran problema que tienen la enseñanzas regaladas y, sobre todo los grados, es la actualización de contenidos», por lo que valoró el esfuerzo que hace en la UJA con la formación complementaria o los cursos de formación permanente, «que no te dan un título pero sí competencias». Y en este sentido, destacó que «hay muchos profesores que se esfuerzan en enseñarte a aprender y en que aprendas de forma autodidacta», insistiendo en que el aprendizaje basado en proyectos como el de Motostudent, «es una gran forma de aprender». «De esta forma, aprendes a trabajar en equipo y adquieres otros conocimientos y habilidades también muy necesarios».

Motostudent

Catalina Rus explicó que el Proyecto Motostudent está centrado el aprendizaje de varias titulaciones. La Escuela Politécnica de Jaén ya había participado en dos ediciones anteriores con una moto tradicional, «pero hemos pasado a una competición de moto eléctrica porque pensábamos que era una forma de integrar a todas las titulaciones, pues tan importante es el diseño mecánico y su fabricación, como calcular la cantidad de baterías necesarias, controlar el motor eléctrico, la comercialización o el emprendimiento». De hecho, se ha hecho formado una pequeña empresa, con su página web, su correspondiente interacción en redes sociales, los alumnos han tenido que buscar financiación, hacer marketing e implementar un proyecto de industrialización. Y tan bueno ha sido el resultado que el proyecto ha quedado primero en la competición de moto eléctrica.