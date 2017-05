¿Hay que eliminar la carne de la dieta?

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe sobre la carcinogenicidad de la carne roja y la procesada, mucho se ha hablado sobre los efectos perniciosos que acarrea la ingesta excesiva de carne. Son carnes rojas la ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra. La carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada a través de la salazón, curado, fermentación, ahumado, u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de cerdo o de res, pero también pueden contener otras carnes rojas, aves, menudencias o subproductos cárnicos tales como la sangre. Ejemplos de carnes procesadas incluyen los perritos calientes, salchichas, carne en conserva, y cecina o carne seca, así como carne en lata, y las preparaciones y salsas a base de carne.

Un estudio realizado en España sobre un total de 1671 personas diagnosticadas de cáncer de colon y 3095 personas, que constituían el grupo control y que no padecían esta patología, ha encontrado resultados que están alineados con lo indicado por la OMS. El artículo titulado: 'Meat intake, cooking methods and doneness and risk of colorectal tumours in the Spanish multicasecontrol study (MCCSpain)', se publicó en la revista 'European Journal of Nutrition'. La conclusión del estudio es que hay una relación entre el consumo de carne y un aumento del riesgo de padecer cáncer colorrectal. Además, el modo de preparar la carne tiene también su importancia, pues, los resultados sugieren que asar a la parrilla y barbacoa podría incrementar este riesgo. ¿Quiere esto decir que hay que erradicar la carne de nuestra dieta? Pues no, ya que se sabe que comer carne tiene beneficios para la salud. En base a esto, lo recomendable es limitar el consumo de carne procesada y carne roja, no de eliminarla de la dieta.