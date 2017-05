«La provincia de Jaén necesita un gran pacto que le dé infraestructuras sociales»

«A los grandes se les reconoce no por lo que dicen que son, sino por lo que hacen». Con esta frase, Ramón Luis Carpena, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Jaén, alabó la figura del presidente de la multinacional Sacyr, el jienense Manuel Manrique Cecilia, distinguido ayer por la institución con el galardón «Ingeniero del año 'José María Almendral'». Manrique, nacido en Navas de San Juan, fue ayer reconocido con el premio por ser un profesional que cuenta con una trayectoria extraordinaria.

Acabó la carrera de Ingeniero de Caminos «de forma brillante», empezó en Ferrovial, «siempre innovando y arriesgando en la vida». En Jaén participó en la A-44, la A-315 y otros proyectos. En 2000 fue nombrado consejero delegado de Sacyr y presidente en 2003. Desde 2011 lo es del grupo, con adjudicaciones históricas estando él al frente como la del Canal de Panamá. Es también vicepresidente de Repsol. «Es inteligente, brillante, muy abnegado y humilde y embajador de Jaén allá por donde va», según lo definieron en su presentación.

«Este año está siendo histórico. Me hicieron hijo predilecto de Navas, mi tierra, donde nací. Me han nombrado caballero de la cuchara de palo en Guarromán y La Carolina y ahora mis compañeros me dan este premio José María Almendral, al cual yo conocí y trabajé con él en dos o tres proyectos, en la presa de El Rumblar y en la de El Guadalén. Era una persona de la cual aprendías», aseguró el premiado en declaraciones a los medios de comunicación. Además, avanzó algunos de sus planes de futuro y de recetas necesarias para que Jaén tome cuanto antes el impulso que necesita.

«Las infraestructuras de la provincia y de España han dado un paso adelante grandísimo en los últimos veinte años, pero dicho esto habría que hacer un pacto entre las fuerzas políticas para que no cambiaran para hacer un plan de infraestructuras que yo llamo sociales, porque si no dicen la autovía ya está hecha, pero faltan hospitales, juzgados, colegios, red de saneamientos, agua, transmisiones de datos y muchas cosas más por hacer y vinculadas a las concesiones, para que no consuman déficit, que es lo que tienes que respetar de cara a Europa. Y es algo que tenemos pendientes en España, porque genera riqueza y puestos de trabajo y es el presupuesto más social que existe. No hay cosa más social que dar empleo. Y con eso se consigue que puedas pagar pensiones, dar seguridad social y todo», recalcó.

Las malas conexiones de Jaén

Para lograrlo, señaló que «el sector ha hecho una apuesta fortísima para convencer a las administraciones. Lo vemos imprescindible y hasta que no lo hagamos no damos un salto cualitativo para acabar con las cifras terroríficas de desempleo que tenemos. Es verdad que nos va muy bien el turismo pero falta ese empuje para aprovechar este momento económico bueno».

¿Y qué urge más? «Dentro de la provincia de Jaén echo de menos que hay comarcas que están muy penalizadas porque no están en las redes principales de comunicación, vía autovía o ferrocarril. Por ejemplo la mía, El Condado, está fuera del foco, le quitas el turismo y al final solo puedes vivir de la agricultura», lamentó.

El premio, que otorga el Colegio desde 2002, recuerda la figura del ingeniero José María Almendral, jienense de adopción durante décadas y responsable de un gran número de los embalses y presas que hay actualmente en la provincia.