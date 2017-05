El PP andaluz insiste en dar «por finalizado» el congreso jienense

La dirección regional del PP no se sale del guion preestablecido de apoyar al candidato que saliera elegido el pasado domingo en el XII Congreso Provincial del PP de Jaén, sin mirar atrás en un proceso plagado de denuncias sobre presuntas «irregularidades» ni considerar que la resolución del Comité Autonómico de Derechos y Garantías no fue acatada. Su número dos, la secretaria general, Loles López, ya repitió nada más acabar la votación «el congreso se ha terminado». Ayer desde Sevilla lo volvió a dar «por finalizado» y el número uno, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, no tardó el domingo en felicitar a Juan Diego Requena, aunque no en persona pues el congreso del Jaén ha sido el único del que se ausentó.

La candidatura de Miguel Moreno, que perdió el domingo por 45 votos de los 700 compromisarios que votaron (en cambio, ganó la votación directa de los afiliados el pasado 27 de abril, con el 56%) ha impugnado el congreso. La secretaria general dijo ayer al respecto que el Comité de Garantías se pronunciará «como estime oportuno» pero que es «un órgano autónomo» de la dirección, apuntó.

López mostró su respeto a la decisión de Miguel Moreno, que calificó de «personal». Preguntada por los periodistas sobre si va a intentar hablar con él, respondió que ellos hablan «con todos los compañeros todos los días, no sólo con Miguel». «Y hablamos, sobre todo, de lo que nos ocupa y preocupa, que es cómo mejorar la vida de los andaluces. E el congreso ha finalizado», zanjó la cuestión.

Requena

Por su parte, el presidente provincial elegido el domingo responsabiliza de la situación interna al alcalde de Porcuna, lamentando que «siga empeñado en destrozar el buen nombre de este partido» tras su decisión de acudir también a los tribunales ordinarios, y que, pese a ello, desde el domingo trabaja «para suturar heridas».

Juan Diego Requena añadió que solicitará el escrito de impugnación para conocer las bases de su reclamación, «aunque parece que su único testimonio vuelven a ser los compromisarios, algo totalmente vacío de argumento». Y en línea con lo dicho por Loles López de que es una cuestión personal, indicó que la decisión de impugnar el congreso «sólo mira por el interés particular de alguien que no sabe aceptar los resultados de una votación, en lugar de pasar página y seguir trabajando por sacar adelante los intereses generales de esta provincia y del PP».

«El congreso y todo el proceso previo ha sido totalmente limpio, garantizado por una Comisión Organizadora totalmente imparcial y por unos notarios que trabajaron el día 21 para que todo fuese legal», aseveró. Y que las decisiones fueron tomadas conforme a la ley «y así lo entendería el Comité Andaluz de Derechos y Garantías con su silencio frente a la resolución de la COC», rechazando el requerimiento que le hizo el comité de y entregar y depurar el listado de los compromisarios.

«No entiendo el rumbo que ha tomado Moreno. Participaron y sometieron su candidatura a votación, lo que nos llevó a pensar que ya se habían convencido de la transparencia del proceso», agregó. Y que el partido «tiene que estar por encima de las derivas personales de cada uno» y, en caso contrario, los estatutos nacionales «prevén la aplicación del régimen disciplinario a quienes hagan toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del partido». Pero que él está centrado en crear unión».

Moreno

El alcalde de Porcuna justificó ayer la impugnación del congreso «tras la última y flagrante desobediencia ante los órganos internos del PP, perpetrada por el expresidente del PP en Jaén, y que además ostenta el cargo de Secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya». Y criticó la «manifiesta y torticera manipulación del proceso que se lleva cocinando desde el pasado 3 de abril en la junta directiva provincial». «Los compañeros que se han declarado insumisos a las resoluciones de nuestro partido son quienes nos obligan a acudir a la justicia (la fecha tope es el día uno de junio)», apostilló Miguel Moreno.