Miguel Moreno: "No podrán detener la primavera"

Miguel Moreno, candidato a la presidencia provincial del PP de Jaén en el congreso del pasado domingo, del que salió vencedor el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, ha propuesto a sus partidarios mantener vivo el proyecto en el seno de su formación. "A partir de mañana empieza nuestro proyecto dentro del Partido Popular, en nuestra casa, un proyecto cuyos pilares seguirán siendo: Democracia, Renovación, Participación y Recuperación de Nuevas Generaciones. ¿Sabéis por qué? Porque hoy me veo más presidente que nunca, pero aún no es mi momento. Soy creyente y sé que si no lo he si ahora es por mi bien, pero más pronto que tarde lo seré. ¡Os lo prometo!". Y ha añadido en su escrito: "Como decía el poeta: si algunos se empeñan, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera".

El alcalde de Porcuna se dirigió a los suyos, el lunes por la noche, tras asumir lo ocurrido el domingo. "Quiero que mis primeras palabras de esta noche, y después de una larga meditación, sean para destacar vuestra grandeza. Pocas veces me he sentido tan orgulloso en mi vida de pertenecer a la clase política, jamás pensé sentirme tan querido por gente tan noble de toda la provincia, todos tan diferentes pero con la misma condición". Y habla de la evolución del movimiento interno que ha abanderado. "Este grupo ha ido creciendo numéricamente como una bola de nieve rodando por un espacio que se llama Provincia de Jaén. Un espacio que nos ha visto nacer no sólo a nosotros, sino a nuestras familias, un conjunto de pueblos tan distintos como nosotros, pero que encarnan una madre que se llama JAÉN con el mejor aire de Andalucía".

Acto seguido, ensalzó al PP como ese "valor añadido" que les ha unido. "Un valor que ha resucitado en nuestros corazones en los últimos meses, un valor que ha sido maltratado, vilipendiado y vapuleado por personas indignas de sí mismas. Ese valor se llama Partido Popular, el que tanto me ha hecho llorar y el que también me ha hecho reír, al que le debo lo que soy en política y al que sinceramente llevo en lo más profundo de mí corazón", ha dicho, antes de pasar a definir lo que en su opinión es dicho partido. "No son sus órganos de gobierno, ni siquiera la multitud de cargos públicos que a él pertenecemos. Para mí, el Partido Popular significa un proyecto de nuestra sociedad moderna, un conjunto de principios y valores consagrados en nuestra Carta Magna que nos dimos en 1978. Valores tan superiores como la igualdad, libertad, justicia o pluralismo político".

Tras ello, habla de cómo se sienten tras el XII Congreso Provincial. "Hoy tenemos el corazón roto, pero yo soy el capitán de este barco, porque vosotros así lo habéis querido y porque yo me siento muy orgulloso de serlo, y por ello estoy obligado a levantar la cabeza" y hacerlo "con orgullo más que nunca". "Tenemos motivos para hacerlo, compañeros, se lo debemos a nuestras familias que sufren cada adversidad porque nos quieren y sienten los golpes que recibimos, se lo debemos a nuestros militantes que confiaron en nosotros el pasado día 27, y por supuesto, nos lo debemos nosotros mismos porque somos los mejores", en referencia a la votación del pasado día 27 de abril, en la que el 56% de los afiliados del PP apoyaron su candidatura, mientras que el domingo pasado sólo fue el 43% de los compromisarios.

Y añade que, independientemente de lo que decidan hacer ahora para defender lo que consideran sus derechos (mañana se reúnen en Andújar para debatirlo), "es momento de actuar con inteligencia, paciencia, prudencia y perseverancia".