Fumata blanca para el convenio de hostelería siete años después

Hace solo unos días se ponía negro sobre blanco el acuerdo alcanzado por las partes después de casi un año de negociación y tras siete ejercicios sin acuerdo entre trabajadores y empresarios. Lo del acuerdo en el convenio laboral del sector hostelero de la provincia de Jaén es como para echar las campanas de la Catedral al vuelo: desde el 2010 están miles de trabajadores de la provincia sin un acuerdo que regule sus relaciones laborales con la empresa.

Pues bien, el pasado viernes se redactaba el texto del referido convenio del sector hostelero jienense que es fruto del acuerdo alcanzado en las distintas mesas de trabajo que han venido reuniéndose con la supervisión de Almudena Quintana (Cemac), presidenta de la mesa de este convenio. Ahora, sólo queda la firma del texto y la foto oficial de las partes rubricando un acuerdo que se ha hecho esperar pero que al final ha sido posible, después de que la crisis económica se llevara por delante en 2010 el texto que ese año acabó su vigencia. Desde entonces para acá, siete años, las relaciones laborales en el sector han sido poco menos que una selva en la que cada trabajador tenía que negociar su situación con la empresa.

Según ha podido saber IDEAL de las propias partes que han llevado la negociación durante los últimos meses, este mismo jueves se producía la última de las reuniones que terminó con el ansiado acuerdo, después de que el último escollo que planteaba la Asociación de Alojamientos fuese resuelto. Eran las 6 de la tarde del jueves y en la reunión, entre otros, estaban los máximos responsables de los sindicatos del sector en UGT Andalucía, Estrella Marín, y de Comisiones Obreras Andalucía, José Antonio Frejo, además de Ramón Calatayud, en representación del sector empresarial y una figura clave en esta larga negociación.

Pero pongámonos en antecedentes. El convenio del sector turístico de la provincia dejo de existir en 2010 después de concluir su vigencia y enconarse las posturas de patronal y sindicatos por una cuestión que parecía innegociable: la patronal demandaba desde hacía años que este convenio se desglosara en cuatro o cinco convenios al objeto de dar respuesta a las especificidades de cada uno de los subsectores que integran el sector hostelero (bares y restaurantes, cafeterías y pubs, discotecas y salas de fiesta, hoteles y otros alojamientos, etc.). Los empresarios defendían que no podía tener una misma regulación un trabajador de un hotel, donde los horarios están más prefijados, que un trabajador de una discoteca, y a partir de ahí se defendía la existencia de convenios diferenciados. Ahí se empantanó la negociación y hasta hoy.

Convenio único

Siete años después, lo primero que hay que decir del acuerdo cerrado esta semana es que se mantiene un convenio único para el sector, según confirman las partes. Segundo, que en materia económica se recoge una subida salarial media del 10% cuando pasen los tres años de vigencia para los que va a ser firmado (2017, 18 y 19), teniendo en cuenta los incrementos que se producen en todos los conceptos que recoge el convenio, los distintos pluses además del propio salario.

No obstante, para este 2017 se contará con esa actualización salarial (en torno a un 4%) y para 2018 será una subida del 2% la que se aplique e igualmente en 2019 la subida será de otro 2%, sin que se recoja ninguna cláusula de revisión salarial aunque el IPC suba por encima de ese porcentaje.

Según los datos a lo que IDEAL ha tenido acceso, el convenio del sector hostelero de la provincia de Jaén, que afecta a unos 16.000 trabajadores y unas 8.000 empresas, tendrá una vigencia de 3 años (17-19). Establece un plus de absentismo de entre 20 y 22 euros mensuales para aquellos trabajadores que no falten a su puesto más de 3 horas.

El nuevo convenio establece una jornada laboral anual de 1.764 horas, por un lado, y de 1.800 horas por otro. Habrá dos días de asuntos propios retribuidos cuando sean dentro de la provincia y 4 cuando el asunto sea fuera de la provincia. Igualmente, se establecen dos días de descanso semana con la posibilidad de que las partes puedan pactar un tercer día de descanso.

El texto del convenio recogerá también, mediante el denominado plus de vinculación, aspectos sociales relacionados con el acoso en el puesto de trabajo, los riesgos laborales, etc.

En la otra parte de la balanza, se regula la ILT de forma distinta a la del antiguo convenio, ya que se establece que si la baja de un trabajador conlleva la contratación temporal de otro en su puesto, el trabajador que está de baja sólo pecibirá como retribución el sueldo base, no el cien por cien de lo que establezca el convenio, como ocurría en el anterior marco de relaciones laborales. También desaparece del futuro convenio el plus de jubilación que regía en el anterior marco y es sustituido por el plus de vinculación que supondrá que lo cobrarán los trabajadores que cumplan 20 años de trabajo en una empresa.

Firma

Una vez que el pasado viernes se le ponía letra legal al acuerdo alcanzado, al Convenio de Hostelería de la provincia de Jaén sólo le queda pendiente de acto oficial de la firma y su publicación en el Boletín de la Provincia para entrar en vigor.

Las partes se congratulaban el viernes por el acuerdo que vendrá a regular un sector, el hostelero-turístico, que cada vez tiene un mayor peso en la economía de esta provincia. Estamos hablando de un sector que según los últimos datos oficiales cuenta con unas 25.000 plazas de alojamientos (entre hoteles, camping, casas rurales, apartamentos, hostales, etc.), que durante 2016 registraron 909.687 pernoctaciones, con un crecimiento que superaba en un 6,35% el resultado del ejercicio anterior, cuando se quedaron en 855.380 (54.307 pernoctaciones más). La estancia media de los visitantes se mantiene en nuestra provincia estable, en torno a 1,74 días por persona.