Andrés Bódalo: "Es el momento de que la ciudadanía sea valiente"

El que fuera responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jaén y concejal de Jaén en Común (JeC) en el Ayuntamiento de la capital jiennense, Andrés Bódalo, ha salido de prisión para disfrutar de su primer permiso penitenciario de tres días tras permanecer 419 días en prisión. Lo ha hecho arropado por unas 200 personas, entre ellas familiares, amigos y responsables del SAT que se han dado cita a las puertas de prisión para recibirle al grito de "Andrés, libertad".

Pasadas las 17.15 horas, Bódalo cruzaba la verja de la cárcel para fundirse en un abrazo con su mujer, sus hijos y su nieta, mientras el resto de personas allí concentradas hacían un pasillo de unos cien metros que ha recorrido entre lágrimas, abrazos y saludos hasta llegar a una zona de sombra donde le esperaba su madre.

Las primeras palabras de Bódalo han sido para asegurar que los 419 días que ha permanecido en prisión desde su ingreso el 30 de marzo de 2016 le han servido para "reflexionar mucho" y para convencerse de que "es el momento de que la ciudadanía sea valiente, aunque tengamos un riesgo, que es entrar en prisión". No obstante ha insistido en que él no supone riesgo alguno porque "yo no soy un peligro para esta sociedad".

Ha asegurado que el encontrarse con el recibimiento de la gente ha sido "una sorpresa" y sobre todo ha tenido palabras de cariño hacia su familia que "en todo este tiempo han demostrado lo sufridores que han sido".

Se ha definido como una persona que se ha criado luchando por los trabajadores y siempre lo ha hecho "de forma ejemplar" porque en el SAT "somos gente trabajadora, honrada, pero que también salimos a dar la cara a la calle y a veces ocurren estas cosas", en alusión a la protesta jornalera ocurrida en 2012 en Jódar (Jaén) y que le llevó a prisión tras ser condenado por la agresión al entonces teniente de alcalde, el socialista Juan Ibarra,

"He repasado en estos 419 días que he estado en la cárcel día por día todo lo que ha sido mi vida en la lucha y no encontrado ni un sólo día de violencia hacia nadie", ha dicho Bódalo, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "ni mi lucha ni la de los trabajadores tiene que ser violenta, tiene que ser pacífica, pero firme para conseguir los objetivos"

Para Bódalo, la situación en la que se encuentra España junto con la lucha del SAT en Andalucía "tiene más sentido que nunca en estas fechas porque hemos demostrado que cuando hace 20 años ocupábamos fincas, decíamos que se robaban el dinero, señalábamos a los bancos, inmobiliarias y políticos corruptos, llevábamos razón".

Ha lamentado que la respuesta a esta lucha del SAT haya sido "multarlo y perseguirlo" hasta el punto de que actualmente "más de 400 hombres y mujeres estamos pendientes de juicio y hay gente que estamos en la cárcel", algo que "no se puede tapar con una manta y que hay que sacar a la luz".

Ha asegurado que tanto él como el SAT "siempre hemos dado la cara a cambio de nada, de que el beneficio sea para la ciudadanía para los que sufren, los que están a las puertas de Cáritas, Cruz Roja, los que tienen que ir a comedores sociales".

También en su intervención ante los medios, que se ha prorrogado durante unos diez minutos, ha apelado a la junta de tratamiento de la prisión y al juez de vigilancia penitenciaria para que "hagan todo lo que puedan hacer" y le permitan recuperar la libertad porque "yo tengo una familia y gente que me quiere y yo no soy un peligro para esta sociedad".

Ha indicado que los tres días de este primer permiso los quiere dedicar a estar con su familia para "abrazarlos todas las noches, todos los días y decirles lo mucho que los quiero". También ha agradecido, "las miles de cartas", mensajes y libros que ha recibido en prisión y que le han ayudado a ser "fuerte a pesar de la dureza de la cárcel".

"Creo que ningún inocente debe estar en la cárcel y tampoco ningún corrupto debe estar en la calle", ha destacado Bódalo, al tiempo que se ha referido a los pequeños delincuentes a los que "los jueces echan los años como si fueran papas", mientras los delincuentes de guante blanco y corruptos permanecen en libertad. "Los que cometemos un error, cometemos un fallo tenemos que pagarlo, pero a veces hay que tenerlo muy claro cómo se debe pagar", ha dicho Bódalo.

Ha reiterado que desde el SAT "trabajamos para que otro mundo, otra Andalucía sea posible", y por eso se movilizan porque lo ocurrido en España "no es una crisis, es una estafa a los trabajadores y la opinión pública se tiene que dar cuenta".

Por eso, ha aludido a la necesidad de contar con "hombres y mujeres valientes para salir a la calle sin ningún tipo de violencia para decirles claramente hasta aquí habéis llegado". Ha recordado que en Jódar, su pueblo, hay un 80 por ciento de paro y en estos momentos hay 3.000 personas que se han tenido que marchar a Navarra para trabajar en el espárrago y "cuando salimos a la calle a reivindicar nos dicen que somos violentos" pero "violentos son los que han hecho posible que nuestra gente se tenga que ir de Andalucía, que son miles y miles de jóvenes".

Bódalo ha terminado su intervención asegurando que está convencido de que finalmente en España "se hará justicia" porque históricamente "gracias a la gente que dio la cara hubo libertad, trabajo, convenios... lo hizo la gente, en la calle, en la lucha".

Entre los que se encontraban a las puertas de prisión ha estado el diputado de Unidos Podemos por Jaén, Andrés Bódalo, que ha anunciado que confía en que finalmente "el Gobierno se digne a darle indulto" porque si no es así, "los vamos a pedir en el Congreso de los diputados" ya que "Andrés está en la cárcel injustamente y él tiene que estar con su familia y defendiendo los derechos de todos los trabajadores".

También le ha recibido el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, que ha dicho que el momento de la salida de Bódalo de prisión ha sido "muy esperado", al tiempo que ha insistido en que "de lo único que es culpable Andrés Bódalo, es de "defender los derechos humanos, las causas justas y necesarias para una tierra como Andalucía".

Bódalo deberá regresar a prisión el próximo viernes, 26 de mayo para seguir cumpliendo los tres años y medio de cárcel a los que fue condenado por la Audiencia de Jaén. En prisión tendrá que esperar a la concesión del tercer grado penitenciario y también a la solicitud de indulto que se presentó hace ya casi un año ante el Ministerio de Justicia sin que hasta el momento el Consejo de Ministros se haya pronunciado al respecto.