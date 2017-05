La 'ley' del más fuerte

Sorprendido por los agentes de la Policía Local de Castell de Ferro (Granada), un presunto delincuente que tenía una orden judicial de detención echó a correr en un intento desesperado de huida. En su persecución salió el jefe del Cuerpo y le bastó menos de un minuto para alcanzarle. El supuesto delincuente seguía y seguía corriendo a la máxima velocidad que le daban sus piernas hasta que el policía, sin mayores signos de fatiga, corriendo a su lado, le dijo: «Oye, cuando quieras paras, que corriendo, conmigo, no tienes nada que hacer, lo siento». Y no es que el agente fuese un enteradillo... es que lo que no sabía el desdichado delincuente es que estaba compitiendo con un atleta incansable. Con todo un campeón del mundo.

La anécdota la rememora entre risas el jefe de la Policía Local de Castell, José Javier Olea (Bailén, 1977), en una entrevista a Mercedes Navarrete para IDEAL. Recuerda además a otro suceso célebre ocurrido en los

«Aunque pueda sonar a locura, a veces, me siento afortunado de haber tenido esta enfermedad», asegura

mundiales de atletismo de Sevilla en 1999 (hace dieciocho años ya, aunque parecen muchos menos, cómo pasa el tiempo, piensa uno mientras se pasa la mano desde el flequillo para atrás). A la salida del aeropuerto, un ratero le robó la bolsa de viaje a un deportista de la expedición de Estados Unidos y huyó a toda velocidad, confiando en que podría dejar atrás a su víctima. La víctima era Maurice Greene, campeón del mundo de los 100 metros. Salió tras él y con la ayuda de otro velocista, Larry Wade, dio caza a los pocos metros al ladronzuelo de ojo clínico.

Al bailenense, quizás por no anteponer el atletismo a otras facetas de la vida, le ha faltado ese último salto para colarse entre gigantes de este tipo en mundiales o Juegos Olímpicos, aunque su palmarés recoge ya éxitos de primer nivel. El mismo, que hace gala de un gran sentido del humor y una personalidad arrolladora, se define como «un atleta de los malillos... buenecillo». Acumula más de trescientos trofeos.

En abril regresó del Campeonato del Mundo de Veteranos celebrado en Daegu (Corea del Sur) con tres medallas colgadas en su cuello. Compitió con el equipo nacional de atletas mayores de 35 años y se proclamó campeón en medio maratón, subcampeón del mundo de cross y campeón del mundo por equipos en cross. El Ayuntamiento granadino donde trabaja desde hace una década lo recibió, en presencia de toda su familia llegada desde Bailén, como uno de «los héroes de Daegu» con todos los honores.

«No es cosa de actitud»

Un policía de oro que además de sus méritos deportivos puede presumir de otra 'medalla' en superación personal. Y es que estos logros saben aún mejor si se tiene en cuenta que hace apenas un año ni siquiera sabía si iba poder volver a correr y a competir a este máximo nivel.

En enero de 2016 le diagnosticaban cáncer de testículos y tras la intervención quirúrgica José Javier tuvo que someterse a un ciclo de quimioterapia.

Cuenta con su propio proyecto solidario, con el que manda ropa deportiva a países necesitados

A pesar de la agresividad del tratamiento y de que la recuperación fue muy dura, a los seis meses el campeón ya estaba corriendo de nuevo. «Más que corriendo, andando a la pata coja», bromea Javi Olea, como le conocen todos en Bailén. «Lo pasé muy mal pero me he conseguido reponer. Mi reto era volver y ha sido un sueño conseguirlo», apuntaba el atleta, que todavía no se cree que un año después de sufrir un cáncer haya conseguido dos oros y una plata un Mundial de atletismo.

«En dicho túnel no se llega a ver nunca la luz final, si por suerte decides no meterte en él. Y es que yo desde el principio de la enfermedad me la tomé en un plan muy positivo, tenía muy claro que me había tocado a mí y que pasase lo que pasase tendría que pasarlo y qué mejor que hacerlo sintiéndome con alegría y positividad por muy raro que suene este juego de palabras. Aunque pueda sonar a locura, a veces, me siento afortunado de haber tenido dicha enfermedad, pero es que creo que pocas cosas nos pueden enseñar a valorar más la vida, y a verla de otro color, y a sentir de diferente manera una enfermedad tan mala como esta», ha sentenciado en una entrevista a Runnea.

«Cuando me dicen que si he sido muy fuerte o valiente, y que gracias a esta actitud he logrado conseguir lo que he logrado siempre digo que creo que no, que simplemente la suerte y la fuerza del destino jugaron a mi favor. Hay muchísimas personas fuertes y positivas como yo a las que esta jugada de la vida no les ofreció mi mismo final».

Amigo de los más grandes

Gracias al atletismo ha tenido «la suerte y el honor» de conocer a muchos de los mejores atletas y de disfrutar de la amistad sincera de varios de ellos. Pocas personas pueden decir que en su agenda de amigos tienen a Martín Fiz, Fermín Cacho, Ayad Lamdassem, Javier Díaz Carretero o Manuel Pancorbo.

Imbatible campeón provincial de cross de Jaén durante una década, este último Mundial de veteranos siempre será muy especial para él. «Ha sido un aprendizaje de vida, ver competir a gente de hasta 90 años ha sido muy emocionante. Te traes la sensación de que si se quiere, se puede», asevera el bailenense, que colabora además con diversas asociaciones o con su propio proyecto solidario, con el que envía ropa deportiva a países necesitados.

Entre los momentos que recuerda con más cariño de su carrera, la convocatoria con la Selección Española en el mundial de Copenhague de 2014, o para la tan conocida Maratón de Nueva York, representando en dos ocasiones a la Federación Andaluza de Atletismo. «Para estar allí, hay que ser muy bueno, y este bailenense lo es», aseguraba esta pasada semana el Ayuntamiento de Bailén en la nota oficial en la que anunciaba que será el próximo pregonero de las Fiestas Conmemorativas de la Batalla de Bailén. Será el 17 de julio, en la Plaza de la Constitución. Merecerá la pena escucharlo. De batallas ganadas sabe un rato.