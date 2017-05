Fernández de Moya, elegido presidente de honor del PP en un prólogo tenso

El presidente saliente del PP jienense, José Enrique Fernández de Moya, ha sido elegido, en la mañana de este domingo y en el inicio del XII Congreso Provincial, presidente de honor del partido por 435 votos a favor y 240 en contra. Ha sido después de defender su memoria de gestión, que ha contado con 456 apoyos y 256 votos en contra. En ella ha resaltado que deja un partido saneado en lo económico, qye se ha "dejado la piel" en la modernización del partido, que ha puesto en marcha la escuela de formación y la asesoría jurídica a los municipios y que son casi 19.000 afiliados en la provincia y ha elogiado los resultados electorales de los últimos años "en una provincia difícil para el PP", con 33 alcaldías en la últimas elecciones municipales, 322 concejales, cuatro parlamentarios autonómicos y 10 diputados provinciales.

Tras ello, el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, Javier Calvente, ha dado la palabra a los dos candidatos a la presidencia tras lanzar una moneda al aire para decidir los turnos de intervención, no exenta también de polémica como reflejo del ambiente tenso que se vive en este congreso, qué se celebra en el Hotel HO de Jaén capital.

El alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, al que apoya el presidente saliente, ha empezado diciendo que todos son el PP, después de reconocer que "algunos han tenido comportamientos vergonzosos" pero que solo unidos son más fuertes. Un partido que ha dicho "no tiene ningún corrupto en sus filas en la provincia" y cuyo objetivo inmediato debe de ser las elecciones municipales de 2019.

Requena ha reconocido que "algunas cosas no se han hecho bien" y que hay que mejorar, pero ha repartido culpas para que no se responsabilice sólo a la Dirección Provincial. Ha defendido su experiencia en el municipio de Santisteban del Puerto arrebatado al PSOE en las últimas elecciones y ha abogado por abrir más el PP, salir más a la calle, dar más participación y "no resignarse a qué Jaén siempre gobierne el PSOE".

Por su parte, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, ha explicado en primer lugar cómo se afilió al partido en la década de los años 80 "sin ninguna ambición, sólo para ser un militante de base", insistiendo en la sencillez y humildad que deben de tener los políticos para llegar a la ciudadanía. Ha añadido que su trabajo en la oposición "es lo mejor que me ha pasado para lo que venía después" y que todos deberían pasar alguna vez por la oposición, y se ha referido también a su victoria con mayoría absoluta en Porcuna, que era un feudo del PSOE. Como diputado provincial supo que había una serie de compañeros y militantes que querían cambios en el partido y ha defendido de forma enérgica, a gritos y entre vítores, los cuatro postulados de quienes apoyan su proyecto alternativo: democracia interna "sí o sí", renovación "pero no a dedo", participación efectiva de alcaldes y concejales ("No queremos ser sólo palmeros") y recuperar las Nuevas Generaciones, echando en falta que no haya habido en el congreso un informe por parte de las juventudes del partido.

Y ha concluido lamentando que no haya habido democracia directa y recordando que la militancia le dio el apoyo con el 56% en las votaciones del 27 de abril, apelando a la "sensatez" de los compromisarios para que no le "quiten la voz a los militantes". "¡Voy a ser el primer presidente elegido por la militancia, siempre! ¡Queridos compromisarios, en vuestras manos quedo!

La votación de los compromisarios que elegirán al nuevo presidente provincial del PP será hasta las 14 horas y acto seguido se dará a conocer el resultado, en torno a las 15 horas.