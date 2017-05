«Granada va a conseguir su segundo hospital, Huelva también y nosotros aún más a la cola»

Miedo, más que razonable, a que los recortes y la ola de protestas de las mareas blancas en distintas provincias andaluzas deje aún más perjudicada a Jaén. Las manifestaciones de Granada, Huelva o el peso de Málaga amenazan con llevarse el presupuesto. Así lo ven al menos desde distintos colectivos, englobados muchos de ellos por la plataforma 'Jaén merece más', que pide movilizaciones y sobre todo a las administraciones que actúen. «En Jaén estamos mal y parece que no hay problema. En Granada, y en Huelva va a pasar lo mismo, les van a dar todo lo que piden. Y dinero hay el que hay, así que tiene que salir de algún sitio. Van a tener dos hospitales completos y uno de ellos haciéndolo de nuevo porque está ya desmantelado», explica Emilio García de la Torre, portavoz de la plataforma Jaén merece más en el ámbito sanitario y presidente del Colegio oficial de Médicos. «Aquí han pasado dos consejeros y dos presidentes de la Junta, Chaves y Griñán, diciendo que la Ciudad Sanitaria estaría en 2014. Estamos en 2017 y no hay ni proyecto. Las autoridades sanitarias nos dicen que es necesario pero no hay dinero, y resulta que para otras sí hay», lamenta. «Lo que pedimos es un hospital completo, donde estén todos los servicios, amoldado a las características de Jaén», añadió.

«Tenemos que reivindicar que las mejores lleguen con fuerza. Es la provincia más deprimida de España, de ahí la plataforma. No creo que debamos meternos con las mareas, debemos ir por nuestro camino. Lo que es impresionante es que todos los partidos digan que es imprescindible, que no puede ser que haya cuatro 'hospitales' y uno de ellos a seis kilómetros de Jaén y luego no hagan nada. Desde El Neveral un traslado puede tardar más de dos horas. Y desde los otros hasta media en hora punta. Es muy gordo. Si fuera a un familiar mío al que trasladaran a mí no me gustaría. 3, 4 o 5 minutos para un paciente pueden ser muy importantes», recalca.

«Lo que no podemos permitir es que seamos la única provincia con tres y cuatro camas, cuando teníamos la promesa de la Administración que todas iban a ser individuales en poco tiempo», subraya.

El punto de vista del Emiliano García es compartido por la mayoría del colectivo sanitario jienense. Como muestra, el que fuera también candidato a la presidencia del Colegio de Médicos, Francisco Fernández Montero. «Hace 16 años que reivindicamos la necesidad de una Ciudad Sanitaria, y ahora tememos que se priorice a otras provincias, como Málaga, que está reivindicando otro hospital. Necesitamos un hospital con habitaciones individuales, con posibilidad de nuevas técnicas, y que se diseñe pensando a 50 años vista, con posibilidad de ampliación», señalaba hace pocas semanas.

Gran manifestación el día 17

Por ello, esta petición será una de las que suene con fuerza llama a la manifestación del día 17 de junio «y habrá que hacer más cosas», admite García de la Torre, para hacerse oír y sobre todo ser escuchados.

La situación de la Sanidad en Jaén llevó ya en el mes de enero a la constitución de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén «que se opone a recortes y privatizaciones» y que se constituye como un movimiento «social y aglutinador». Entre los objetivos iniciales planteados está el lograr la reversión de las fusiones de las áreas hospitalarias de la provincia y también actualizar los diagnósticos de salud comunitarios en municipios o la eliminación de las camas triples en todo el Complejo Hospitalario.