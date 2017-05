«Hoy también hay ganas de cambiar las cosas, pero falta la unidad de entonces»

«Éramos gente joven, con inquietudes, que veíamos la falta de libertad y las injusticias que había y empezamos a contactar con gente de Comisiones Obreras (CCOO) con más experiencia y más ideología y eso nos ayudó a que defendiéramos mejor nuestros derechos y aspirar a conseguir las libertades y las justicias sociales». Quien así habla es Mariano Rodríguez, miembro histórico de CCOO en la provincia jienense, donde participó en su fundación, y tercer secretario general del sindicato en la provincia, que ayer celebró el 40 Aniversario de su legalización. El jienense fue homenajeado junto a otros tres sindicalistas históricos fundadores de CCOO en Jaén: los primeros secretarios generales, Manuel Córdoba, Emilio Álvarez Iturriaga y el propio Mariano Rodríguez; y la primera mujer en la comisión ejecutiva, Rosario Vicente Torres.

'Hicimos, hacemos, haremos historia'. Con este lema tuvo lugar la celebración del aniversario, en un acto al que asistieron 150 delegados. «Los primeros miembros eran veteranos que habían sufrido mucho por la represión y gente joven que no teníamos ese lastre. Empezamos a extender por la provincia la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras se organizaran para poder conseguir mejoras dentro de las empresas y las libertades», rememoraba Rodríguez, que apuntaba a que hoy en día «hay sectores que tienen entusiasmo e ímpetu para cambiar las cosas, lo que ocurre es que hay mucha dispersión y lo que hace falta es ir como en aquellos tiempos hacia la unidad, hacia objetivos comunes para conseguir conquistas concretas. Existe cierto desazón al no conseguir logros en las movilizaciones de los últimos años, por la cerrazón que hay del gobierno de la derecha y el capitalismo y se irradia también desde la Unión Europea. La gente tiene que entender que tienen que formular objetivos mínimos y reivindicaciones que agrupen a mucha gente, la unidad es fundamental para conseguir logros y no seguir retrocediendo», aseguró.

El secretario general de CCOO Andalucía, Francisco Carbonero, por su parte, reivindicó el papel del movimiento obrero en el progreso social de España e hizo un llamamiento para «seguir avanzando» y exigir «un mejor reparto de la riqueza para terminar con el empobrecimiento de los trabajadores». «Este acto no es una cuestión de nostalgia, de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor», sino para destacar «lo hecho por el movimiento obrero, por el sindicalismo de clase y por las Comisiones Obreras», de manera que se traslade a la sociedad su papel en «los avances que se han producido en este país» y en la «consolidación de la democracia y del estado de derecho, por muchas imperfecciones que tenga aún».

De su origen «hace poco tiempo en términos históricos», cuatro décadas en las que, por ejemplo, en los «pueblos no había ni agua potable, la sanidad era un auténtico desastre, no había sistema público de pensiones» o la educación era «sólo para los ricos».

«Nosotros estamos orgullosos de haber aportado a la sociedad, de haber conquistado cosas tan importantes que parecen de toda la vida», manifestó el dirigente sindical, quien agregó que se han «negociado miles y miles de convenios colectivos que han favorecido tremendamente a millones de trabajadores».

Más reacciones

También opinó el secretario general de CCOO Jaén, Francisco Cantero, que destacó que «no podemos entender CCOO en la provincia sin Santana. Los primeros miembros fueron de ahí».

Por su parte, la delegada de la Junta, Ana Cobo, valoró la aportación de los sindicatos para la construcción de «una sociedad más justa e igualitaria», al tiempo que ha destacado la importancia «de mirar hacia atrás para no perder de vista las conquistas alcanzadas desde el año 1977».

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, reseñó «el importante papel que los sindicatos han jugado durante la etapa democrática en España», un país que «no hubiese sido lo mismo sin las centrales sindicales, y de manera especial sin la magnífica labor que ha realizado Comisiones Obreras a lo largo de este tiempo».

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, reconoció la labor de CCOO en estas cuatro décadas «nada fáciles» que han sido «de reconciliación y trabajo arduo», de modo que puede estar satisfecho del trabajo «en pro de los derechos de los trabajadores, la mejora en las condiciones laborales y el desarrollo y progreso económico-social de la sociedad».