Moreno rebaja el tono y confía ahora en un congreso "limpio"

Más relajado y escueto, con voz menos enérgica, sonrisa mal disimulada, tono conciliador y algunas respuestas enigmáticas, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, candidato a la presidencia del PP jienense, ha comparecido en rueda de prensa la tarde este jueves en la sede provincial del PP, acompañado de un grupo de afines que han jaleado sus respuestas, para valorar el auto judicial de esta mañana, que rechazaba la suspensión cautelar del congreso del domingo. Auto que ha dicho que acatan "sin reservas y con humildad" y que no recurrirán por falta de tiempo, pasando página y centrándose en la resolución del Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP andaluz, que hace unos días concedió dos de sus tres peticiones: el derecho a recibir el listado de los compromisarios que el día 21 elegirán al nuevo presiente y la depuración del mismo.

Y ahí es donde Moreno ha modulado su discurso. Si horas antes, el alcalde de Porcuna acusaba al presidente saliente, José Enrique Fernández de Moya, de "insumiso" y "desobediente" por negarse a cumplir dicha resolución, esta tarde ha dicho que tanto Fernández de Moya como el candidato al que apoya este, Juan Diego Requena, "son personas obedientes y lo van a hacer (acatar la resolución del comité de garantías) y que "en caso contrario, alguien le debe obligar". Y ha añadido que está convencido de que el congreso será "limpio", ha dicho que la dirección regional estará vigilante de que así sea y ha dejado caer que incumplir las resoluciones de órganos superiores puede conducir a expedientes disciplinarios.

Esta mañana se ha desplazado a Jaén el vicesecretario de Organización del PP andaluz, Toni Martín, para serenar los ánimos e intentar la integración en una candidatura, según ha indicado esta mañana desde Sevilla el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno. El alcalde de Porcuna ha negado que él o alguien de su candidatura se haya reunido con Martín, aunque sí ha dicho que habla periódicamente con responsables regionales. "Me consta que la dirección regional lo va a intentar hasta el final", ha afirmado.

Ante la insistencia de los periodistas ha añadido que están convencidos de que habrá garantías de limpieza y que descartan no participar en el congreso, aunque hasta ayer no tomaron esta decisión e incluso recientemente dijo que el congreso no se celebraría, que no acudirían, que no serían cómplices de un "pucherazo a las bravas" e incluso amagaron con abandonar el partido, si bien hoy ha contestado que es su partido y que nunca lo dejará. "Es cuestión de horas que esto se arregle. No concibo un congreso con ese nivel de desobediencia", ha afirmado sin dar más detalles. Sólo ha adelantado que si el congreso no se celebrara con garantías, interpondrán la correspondiente demanda judicial.