Habrá congreso del PP el domingo

El juzgado de Primera Instancia número 2 de Jaén dice no a la suspensión cautelar del XII Congreso del PP provincial programado para el próximo domingo, 21 de mayo. La petición la realizó hace unos días la candidatura de Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, ante «las pocas garantías» de que el conclave se desarrolle de forma limpia, dados los «incumplimientos» e «irregularidades» producidas en el proceso de primarias. Ayer se celebró la 'vistilla' y en representación del partido acudió como abogado Miguel Segovia, el que fuera concejal de Asuntos Sociales con el alcalde Alfonso Sánchez y hombre fuerte con el regidor Miguel Sánchez de Alcázar. Por parte de la candidatura de Moreno, además de su abogado y procurador, estuvieron presentes el secretario general del partido, Miguel Ángel García Anguita, y el exalcalde de Andújar, Jesús Estrella.

Con este auto del magistrado Juan Carlos Merenciano Aguirre se permite la celebración el próximo domingo de este congreso en el que los 900 compromisarios que tienen derecho a voto deberán decidir el próximo presidente provincial del PP entre las dos candidaturas presentadas, la de Miguel Moreno y la del alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena. El auto de seis páginas al que ha accedido Europa Press recoge que la medida cautelar solicitada por Moreno no cumple ninguno de los tres requisitos para justificar la adopción de tal medida, entre ellos el de la apariencia de buen derecho que consiste en la presunción de que existe fundamento legal para emitir una medida precautoria.

Así, apunta el juez-magistrado que existen "dudas sobre la apariencia de buen derecho, que no han de resolverse a favor de la parte que solicita la medida cautelar, por la carga tan gravosa que supone su adopción". De hecho, indica que lo que existe en un principio es "una diversidad interpretativa al respecto de los estatutos internos que rigen la formación política demandada". Tampoco,se cumple el requisito denominado 'periculum in mora' o de peligro por la mora procesal, ya que "los resultados o acuerdos que puedan adoptarse finalmente en el congreso a celebrar el próximo domingo son susceptibles de impugnación y por ello no generan situaciones irreversibles".

El tercer y último requisito que no se cumple a la hora de conceder la medida cautelar solicitada es la caución o garantía. La candidatura de Moreno había ofrecido mil euros para cubrir los perjuicios que la suspensión del acto, en este caso el congreso, pueda genera. El juez estima que se trata de una cantidad "claramente insuficiente". Al no cumplir ninguno de estos tres requisitos y sin entrar en el fondo de la cuestión, el juez rechaza la suspensión cautelar del congreso. En su auto establece que las costas correrán a cargo de la candidatura de Moreno como parte demandante, al tiempo que determina que la decisión no es firme y cabe recurso de apelación.