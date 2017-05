El candidato a la presidencia del PP jienense y alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, no sale de su asombro. "No sé cómo se le permite a José Enrique Fernández de Moya (presidente saliente), un insumiso, que se le ha puesto de frente y que ha desobedecido, que se salte las normas", ha declarado este jueves en relación a la negativa de la Comisión Organizadora del Congreso (COC) de acatar los requerimientos hechos por el Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz, que queda "con una falta de autoridad enorme", ha apostillado.

La candidatura de Moreno reunirá esta tarde en Alcalá la Real a representantes de los municipios de la provincia que la apoyan y tomarán nuevas decisiones, a cuatro días de la fecha fijada para el congreso provincial, el domingo próximo. "Vamos a agotar todos los recursos, no vamos a consentir el bofetón que preparan, porque están llevando el partido al abismo, Fernández de Moya sobre todo. Pero no tenemos muchas esperanzas, porque se salta las normas a la torera y no pasa nada. Desde el PP no podemos ya criticar a Maduro de Venezuela", ha añadido.

Tribunales

Esta mañana ha tenido lugar la vista en el juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital, a raíz de que la candidatura de Moreno solicitara como medida cautelar la suspensión del congreso, ante "las pocas garantías" para que desarrolle de forma limpia, dados los "incumplimientos" e "irregularidades" en el proceso. En representación del partido ha acudido como abogado Miguel Segovia, el que fuera concejal de Asuntos Sociales con el alcalde Alfonso Sánchez y concejal de Urbanismo y Presidencia con Miguel Sánchez de Alcázar. Por parte de la candidatura de Miguel Moreno, además de su abogado y procurador, han estado presentes el secretario general del partido, Miguel Ángel García Anguita, y el exalcalde de Andújar, Jesús Estrella. La resolución del juez se espera para hoy o mañana.

Desde Sevilla, la dirección del PP andaluz ha indicado que seguirá trabajando hasta el día del congreso provincial en Jaén, para buscar "la unidad" entre las dos candidaturas, según ha dicho en rueda de prensa la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, que espera que de aquí al domingo "se lleve a efecto" y haya un acuerdo. Para lo cual están haciendo "todos los esfuerzos", pues el PP andaluz "ha trabajado desde el principio por la unidad y lo seguirá haciendo hasta el final", ha dicho.