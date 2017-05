Expoliva, una 'torre de Babel' en la que el idioma universal es el aceite de oliva

El aceite de oliva no entiende de idiomas. Al menos así quedó ayer patente en el primer día de Expoliva. Había muchas ganas de ver cómo afrontaba el sector esta feria en un escenario de buenos precios, tras conocerse que la cosecha en España ha sido media (1,2 millones de toneladas, de las que 502.000 pertenecen a la provincia de Jaén), tras haberse puesto en marcha la reforma de la PAC y con una crisis económica de la que muchos aseguran que se está empezando a salir. No hemos de olvidar que con algo más de 66 millones de olivos y una producción que, en años con una cosecha media como este, alcanza el medio millón de toneladas de aceite de oliva, arroja como resultado que uno de cada cinco litros de aceite de oliva que este año se consumirán en el mundo tiene su origen en la provincia jienense.

El caso es que ayer se vio mucha gente en el recinto de Ferias Jaén, mucha. Una gran afluencia de público –lo cual se vio reflejado también en el problema para encontrar aparcamiento– en el primer día de una feria que no solo hablaba español. Porque también hubo otras lenguas. Más de una decena de profesionales procedentes de diferentes países que quisieron asistir a la feria jienenses para conocer qué se está ‘cociendo’ en el sector. En la mayoría de los casos, para entenderse, además del castellano, utilizaban el inglés y, en menor medida, el francés. Una ‘miniciudad’ políglota que vivió ayer un día intenso con un objetivo claro y diáfano: hacer contactos para en un futuro poder cerrar negocios concretos.

Ya se venía anunciando por parte de la organización que esta -la de su mayoría de edad con 18 ediciones- sería la feria más internacional de cuantas se han celebrado hasta ahora. Por primera vez, de manera directa o indirecta, se recibirían a actores de todos los países que actualmente producen aceite de oliva en el mundo, que hoy día son un total de 57 países. Están presentes a través de stand, de visitantes profesionales o de ‘zumos de aceituna’ que se pueden degustar en el Salón del Aceite. Así, la provincia de Jaén ha invitado al resto de países productores y aquellos que están interesados en la cultura del olivo a sumarse a este evento. Y han sido todos los que producen ‘oro verde’ los que han acudido a tal llamada.

De hecho, este año se han incrementado en un 19 por ciento los stands internacionales. Se ha pasado de 31 empresas internacionales a 37, pertenecientes a 11 países: Alemania, Eslovenia, Francia, Inglaterra, Italia, Marruecos, México, Países Bajos, Portugal, Túnez y Turquía.

Ibrahim Medini lleva ya varios años acudiendo a Expoliva. Es el subdirector de la División de Promoción de Productos de Consumo de la Agencia de Promoción de la Inversión Exterior FIPA-Tunisia, de Túnez. Se trata de un organismo público, creado en 1995, bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo, de Inversión y de Cooperación Internacional. Se encarga de prestar el apoyo necesario a los inversores extranjeros, así como de promover la inversión extranjera en Túnez. La diferencia en esta edición es que cuentan con un expositor más amplio que en años anteriores. Ayer estaba contento: «Nos está yendo muy bien, está viniendo gente muy interesada en el aceite de oliva de Túnez y, sobre todo, preguntándonos por sus cualidades». Medini tiene claro que Expoliva «ofrece muchas posibilidades de negocio» y piensa que será una buena edición después del buen comienzo del primer día.

Portugueses

Carlos Teixeira y Rui Velez han llegado de Portugal y esta es la primera vez que visitan la feria jienense. Sí han estado anteriormente en la de Montoro. Este año se han animado a recalar en Expoliva porque «nos interesa mucho este mercado, creemos que podemos expandir de forma importante nuestro negocio porque en España existen muchas bodegas de aceite, principalmente en Jaén», explican. Son fabricantes de depósitos de acero inoxidable con capacidad de entre 500 y 200.000 litros. La primera impresión es buena. «Nos está gustando, está viniendo mucha gente para preguntar y creemos que hay buenas oportunidades de llegar a buen puerto», aclara Teixeira. Aunque de momento están haciendo sobre todo contactos, Velez asegura que «en España no es raro cerrar tratos en las propias ferias, sin tener que esperar a hacer más negociaciones».

Por su parte, David Charmiento recala en Expoliva después de haber estado como expositor en una feria de Düsseldorf (Alemania). Representa a una empresa turca que distribuye, entre otros muchos elementos, maquinaria como amasadoras, decantadores y separadores. «En comparación con aquella feria dedicada al ‘packing’ en la que había 18 pabellones, esta es pequeña, pero no hay que olvidar que es internacional y me está resultando muy interesante». Es la primera vez que participan y les está yendo muy bien. «Estamos haciendo contactos, la gente está mostrando mucho interés y nos están preguntando». El amplio expositor, la ubicación y su apertura a tres calles del pabellón interior ayuda a que el público la visibilice. Y no están atendiendo solo a potenciales clientes españoles, sino también extranjeros. «Algunos nos han llegado de Israel o Turquía, hay muchos países que se están mostrando interesados», cuenta. Sobre las posibilidades que les pueda traer Expoliva, apunta que «aquí no se suelen cerrar negocios a no ser que ya vengan clientes con los que tienes cierta relación, pero sí es cierto que se hacen contactos que pueden ser muy fructíferos». Además, considera que los próximos días serán aún mejores. «El primer día es el más institucional y en el que la gente se ubica, mientras que el sábado es un día de tránsito; pero el jueves y viernes esperamos obtener buenos resultados».

Aunque no todos los expositores internacionales están teniendo, de momento, los mismos resultados. Franco Giardina ha viajado desde Italia para dar a conocer sus vibradores de aceituna de mano. Es la primera vez que está en la feria de Expoliva y asegura que «nos interesa este mercado porque España es el primer productor de aceite de oliva del mundo y es necesario estar presentes en un evento de este tipo». Sin embargo, advierte que por el momento, «está siendo tranquila» y no ve mucho movimiento, aunque espera que se anime en los próximos días.