El Ayuntamiento de Jaén se pone al día en el cobro de todo lo que ocupa la vía pública

El Ayuntamiento de Jaén busca ingresos debajo de las piedras. Y detrás de los relojes-termómetro y de todo aquello que ocupa calles y plazas de la ciudad, que como recuerda el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Santiago Bonilla, «son bienes de dominio público». Y lo primeros es conocer si tal ocupación es legal y, lo segundo, si las empresas que obtienen ingresos por su instalación están al día en el pago al Ayuntamiento. Y es que el alcalde, Javier Márquez (PP), ha ordenado hacer una revisión de todos los elementos en espacios de titularidad municipal, como vallas publicitarias o los relojes-termómetro.

Estos últimos, además de marcar la hora, marcan el momento que viven que las arcas municipales. «Buscamos todos los ingresos que se puedan», afirma el edil de Hacienda. Y es que, durante varios años, el Ayuntamiento no ha ingresado el canon estipulado, como advirtió en su día la Intervención municipal.

En noviembre pasado, el PSOE, en la oposición, alertó de ello también, señalando que desde 2011 no había ingresos municipales por la explotación publicitaria (la parte superior de los relojes-termómetro lleva anuncios), según indicó su viceportavoz municipal, Mercedes Gámez, en base al informe elaborado por la Intervención.

«Es muy grave - añadió la edil -, no sólo porque con la situación de ruina del Ayuntamiento no se esté controlando al céntimo la concesión y explotación de estas y otras instalaciones que tan bien vienen a las arcas municipales, sino porque esta situación evidencia el vacío y el caos en la gestión en un Ayuntamiento del que se escapa el dinero por los desagües».

Polémica anterior En el punto de mira en 2004. El PSOE recordó recientemente que los relojes-termómetro estuvieron en el punto de mira hace más de diez años, cuando denunciaron la presunta vinculación profesional de un concejal del PP con una de las empresas que optaban a su mantenimiento y explotación, lo que llevó al Ayuntamiento, gobernado por los 'populares' a declarar inicialmente desierto el concurso.

El concejal de Hacienda pidió al PSOE que «no alarme a la opinión pública con informaciones infundadas sobre las concesiones administrativas». Contestó que la concesión de los relojes estaba ya liquidada y cobrada hasta el ejercicio de 2013-2014, por lo que no eran seis años sin recibir ingresos. Añadió que el gobierno municipal había creado «una unidad de control de ingresos por concesiones administrativas» e insistió en que desde otoño pasado «ya se han girado las correspondientes liquidaciones de esta concesión de los relojes y de otras concesiones pendientes». Por lo que podría decirse que «a finales de año y principios de 2017, todas las concesiones administrativas estarán regularizadas en cuanto a su cobro».

Sin contrato

Pero el asunto regresó al salón de plenos en la última sesión plenaria. La vicerportavoz socialista aludió a nuevos reparos de legalidad puestos por la Intervención y a que el Ayuntamiento no facturó por los citados relojes durante los años 2014, 2015 y 2016, a pesar de tratarse de «un jugoso reclamo publicitario». Y también mencionó Mercedes Gámez el decreto de alcaldía, con fecha de 17 de abril, ordenando a la empresa concesionaria a que retire todos los relojes-termómetro de la ciudad y que reponga la solería a su estado anterior a la colocación de los postes que los sostienen.

El Ayuntamiento volverá a licitar los relojes, pues realizan un servicio de información al ciudadano

El alcalde explicó que se trata de una orden procedente de los Servicios Técnicos Municipales y que tiene su origen en el contrato suscrito en su día entre el Ayuntamiento y la empresa que explota los relojes. Y es que no se puede efectuar la última liquidación de los periodos sin contrato en vigor hasta que no se desmonten los relojes. Es decir, que la empresa concesionaria no abonará los últimos años hasta que no sean retirados de la vía pública. De ahí la orden municipal, comunicada a la empresa, para que proceda a la retirada de los relojes, para acto seguido hacer la liquidación.

El alcalde considera que estos relojes-termómetro cumplen un servicio al ciudadano, en cuanto a que informan de la hora y la temperatura, además de formar parte del paisaje de todas las ciudades. A su vez, el concejal de Hacienda y Contratación señala que el Ayuntamiento no está para perder ningún tipo de ingresos. Por lo que una vez finalice el proceso con la actual concesionaria, el Consistorio sacará el concurso su explotación, para que la misma empresa u otra vuelva a instarlos. La retirada de los relojes viene por tanto obligada por el contrato, insistió el concejal, pues de lo contrario no pueden exigir a la empresa actual la liquidación.

Vallas publicitarias

Otro elemento urbano habitual es la presencia de vallas publicitarias y similares en espacios públicos y en suelos municipales. El concejal de Hacienda indica al respecto que lo primero que harán será ver qué vallas son legales y están en suelo urbanizable y cuales no, y después comprobar si la empresa que las explote está al día en el pago. «Estamos revisando todos los elementos que hay en los espacios públicos y poniendo orden», recalcó el alcalde.