Requena dice que la integración será tras el congreso

Desde el mismo atril en que una hora antes el otro candidato a la presidencia del PP jienense había dicho que no habrá congreso provincial "si no va limpio", ya que "se está preparando un pucherazo a las bravas", el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, ha confirmado, a preguntas de los periodistas, que él sí acudirá al congreso del día 21, que no se tiene que paralizar ni suspender y que "no hay causas objetivas" para crear una gestora en el partido, tras la fuerte división interna. Y si para el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, el congreso puede suponer la ruptura definitiva, para Requena es todo lo contrario, es "la forma de mayor unidad, la mayor integración posible", pues tras el congreso contará con todos los municipios y comarcas en una "nueva etapa" y habrá "una integración con objetividad y no son la subjetividad de las algaradas", en referencia a las acciones de la otra candidatura.

Juan Diego Requena, conocedor de la idiosincrasia de su partido, se ha esforzado en la rueda de prensa en contraponer la actitud de su candidatura ("Soy una persona disciplinada y de orden" o "Nosotros no somos críticos de nadie") frente a las "pataletas" y "algaradas" de la otra, "que desde el primer momento ha insistido en poner el énfasis en el distanciamiento y en que todo va mal". Incluso ha comparado esta actitud con la de los partidos "extremistas y populistas" de nuevo cuño.

En su lugar, el alcalde santistebeño ha abogado por "el diálogo, la integración efectiva y la mano tendida", y por seguir su camino hasta el congreso. "Continuamos con nuestra labor limpia y de cohesión, llegando a todos los rincones de la provincia", para, según ha dicho, explicar su proyecto "de futuro" y recabar apoyos entre los compromisarios, cuyo listado ha dicho desconocer. "Nadie de esta sede me facilitado la relación", ha querido dejar claro, ya que una de las principales quejas de Moreno que es lleva desde el 27 de abril pidiendo el listado, incluso con requerimiento notarial, y el comité organizador sigue sin dárselo. Un listado clave, ya que los compromisarios deciden en el congreso, y al que tienen derecho los candidatos. Requena ha justificado que tampoco se le entregue a él en los "pocos medios humanos" que tiene el comité organizador, aprovechando para acusar a Moreno de presionar a dicho comité.

La 'manita'

En la noche del 27 de abril, la candidatura de Juan Diego Requena dijo haber conseguido 500 compromisarios de un total de 900 y el propio Requena hizo el gesto de 'la manita' en la sede del partido. Esta mañana ha indicado que ese cálculo "no es fehaciente", que fue una extrapolación de haber obtenido más votos que Moreno en más de 40 municipios. En cuanto a por qué obtuvo menos votos que avales, lo ha justificado en que estos fueron recogidos en varios días y las votaciones fueron en uno sólo.

También ha declarado que su candidatura se siente "legitimada" y que es un proceso "democrático y limpio", reclamando respeto y que "no se manche más al partido" con recursos, denuncias en los tribunales y demás. "Juguemos con limpieza y votemos el 21 de mayo", ha proclamando, negando que tenga el apoyo de la dirección provincial y de "ninguna dirección" e insinuando que la regional respalda la de Moreno. Y en cuanto a que Sevilla quiere la integración antes del congreso, Requena ha respondido que todos buscan los mismo, la unidad del partido, que "el acuerdo previo es sólo de las formas" y que el PP andaluz no ha impuesto la integración previa y antepone "la salvaguardia de la democracia interna".