«Me estás dejando las moreras 'pelás'», me advierte el enterrador de mi pueblo esbozando media sonrisa a la que yo respondo con otra más amplia sabiendo que lejos de regañarme le hace feliz ese constante ir y venir de niños que acuden a las puertas del cementerio para coger las hojas de morera con las que alimentar a sus gusanos de seda. Sabe que soy el instigador de esta usurpación a la naturaleza, que cuenta con la atenuante de que los árboles en esta fase primaveral están espléndidos y por muchas hojas que cojan así van a seguir. Creo que incluso comparte la iniciativa de motivar a los niños a la cría de este insecto para conocer su proceso biológico y para que, adquiriendo la responsabilidad de cuidar los gusanos, también aprendan a respetar y a valorar su entorno.

Fue hace dos cursos, cuando dando clase a un tercero de Primaria, salió el tema del gusano de seda. Los niños conocían por fotos en libros o de Internet algunas de las fases básicas de este lepidóptero que hace magia con su cuerpo, pero ninguno había cultivado la cría de gusanos de seda en una caja de zapatos, vieja costumbre que siempre ha atraído la curiosidad del más pequeño. Pensé «esto es cosa de esta clase», así que me recorrí todas las aulas a la caza de alguien que cultivara en el ámbito doméstico a las diminutas mascotas, esas guías didácticas imprescindibles para conocer el ciclo vital y la metamorfosis de las orugas. Ante mi sorpresa no encontré a nadie, lo de criar gusanos de seda sonaba a chino, así que me presenté en una calle aledaña al mercado central de abastos de Linares, en donde hay un vendedor callejero que los ofrece cada temporada, y conseguí un par de cajas de zapatos repletas de larvas, que distribuí entre todo aquel que lo quiso con la ilusión de potenciar este recurso didáctico tan interesante para verlos crecer y observar cuestiones referentes a la metamorfosis, la cadena trófica, la biomasa, procesos bioquímicos, anatomía y el proceso de la seda. Hoy, dos años después, la afición aún persiste y los niños asisten a esa maravilla de eclosión de la crisálida, a la salida majestuosa de la mariposa de la seda.

En los tiempos actuales y con los medios de que disponemos no debemos desdeñar una formación basada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero tampoco podemos dejar en el olvido esos hábitos, costumbres y tradiciones que nos permiten conocer lo que nos rodea, conocernos a nosotros mismos, vivir, sentir, experimentar el lenguaje de la emoción. Todo el mundo parece entender en qué consiste educar, pero lo cierto es que en pocas actividades humanas se han acumulado tantas contradicciones como en ella.

La educación es un proceso interno que nadie puede asumir por otro. El objetivo de la educación es que el individuo alcance su felicidad en la realización plena de su vocación. Me quedo con Frobel, pedagogo alemán del siglo XIX, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia, llamado 'el pedagogo del Romanticismo' cuando decía: «La educación no es sino la vida o el medio que conduce al hombre, ser inteligente, racional y consciente a ejercitar, desarrollar y manifestar los elementos de vida que posee por sí mismo».

En estos tiempos en los que todo está informatizado y todo es radiotelevisado se hace necesario mantener esos recursos formativos cercanos, caseros, de poco coste pero que potencian una educación en valores. Porque a este paso, si le preguntas a un niño por la metamorfosis es capaz de contestar que es la que experimenta un político cuando llega al poder, nada de la metamorfosis del gusano de seda. Tampoco iría tan descaminado.