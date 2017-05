"El congreso del PP no se va a celebrar si no va limpio"

Otra mañana intensa en el PP provincial. Escoltado por los alcaldes de Torres, Albanchez de Mágina y La Guardia, el candidato a la presidencia del PP jienense Miguel Moreno, de la candidatura alternativa a la actual dirección provincial, ha dado esta vez la rueda de prensa dentro de la sede provincial, acompañado también del secretario general del partido, Miguel Ángel García Anguita, del exalcalde jienense, Miguel Sánchez de Alcázar, y de la exconcejala de Cultura, Cristina Nestares, entre otros, y donde una hora después lo hará el otro candidato, Juan Diego Requena.

Moreno ha cambiado de estrategia y ha anunciado su intención de no acudir al congreso provincial del día 21 de este mes, si antes no conocen la lista de compromisarios y se depura, pues aseguran que hay al menos 32 que no deberían estar. “El congreso no se va a celebrar si no va limpio. No se va a celebrar porque nosotros no lo vamos a consentir. Vamos a tomar todas las medidas de presión, incluso ir a la calle Génova”, sede nacional del partido, a protestar. “Que se le quiten de la cabeza a Fernández de Moya las mentiras que termina por creerse”, ha dicho sobre el presidente saliente, a quien se ha dirigido en todo momento como mullidor de la otra candidatura.

“Congreso, sí, pero limpio. Si no, nosotros no estaremos allí presentes. Creo yo, porque este es un partido serio, que alguien de la dirección regional o nacional no va a permitir que una persona usurpe la voluntad de la militancia”, ha dicho entre aplausos de los presentes en referencia a que en la primera votación, el pasado día 27 de abril, los afiliados de la provincia apoyaron su candidatura en un 56%. “Se está preparando un pucherazo a la brava y no vamos a consentirlo. Queremos respetar pero también que se nos respete”, ha añadido antes de echar en falta el apoyo de las estructuras superiores del partido. “Estamos decepcionados con todas las instancias del partido, estamos huérfanos. Nosotros hemos nacido de la democracia, es una rebelión ante un PSOE que siempre gana en la provincia. No tenemos hipotecas ni tutelas”, ha afirmado contra quienes ven detrás de su candidatura a la dirección regional.

Moreno ha insistido en la integración en una sola candidatura para el congreso provincial, pero sin renunciar a la presidencia dado el apoyo recibido en la primera vuelta. “No tenemos miedo al congreso, pero que voten los compromisarios que tienen que votar”, ha sentenciado. Esperan a que en esta semana lleguen las propuestas de integración anunciadas por la secretaria general del PP andaluz, Loles López, tras la segunda reunión en Sevilla de la semana pasada. “Se mirarán con responsabilidad y generosidad y si son razonables, se aceptarán; pero temo que no haya acuerdo porque la otra candidatura está en el ‘no es no’”. Y ha anunciado que si no ha acuerdo, presentarán demanda en el juzgado, que ya tienen preparada, solicitando como medida cautelar la suspensión del congreso.

También han acudido al comité de derechos y garantías del partido, antes las irregularidades que han detectado en el proceso, y que ha desgranado, como no tener aún el listado de los compromisarios elegidos el pasado día 27 de abril. Moreno ha calificado el actual momento que vive el PP jienense como “el más complicado” que ha vivido en sus 35 años de afiliado y teme que el partido al final se rompa en la provincia.