Buscando el bienestar de sus enfermos

Si se les pregunta a sus pacientes sobre la labor que Manuel Capllonch realiza con ellos, la respuesta es clara: «Nos ha devuelto las ganas de vivir», «Nos aporta tranquilidad y nos enseña a ver los problemas desde otro punto de vista», «Es un verdadero sanador, no mira el tiempo, con él no hay prisa», «Te transmite una paz interior que es inexplicable.». Todos, absolutamente todos, se sienten afortunados por haber topado con él. Pero, ¿dónde está la clave?

Manuel es oncólogo radioterapeuta en el Complejo Hospitalario de Jaén, donde lleva trabajando 30 años. Asegura que escogió oncología porque era una especialidad que siempre le había llamado la atención y que, como se le daba bien la física y la química y la radioterapia es la rama de la medicina que más se inclina hacia esta parte, pensó que era una buena alianza.

En principio, su trabajo está relacionado con la aplicación de la radioterapia a los enfermos con cáncer, pero Manuel es un ser inquieto que hace ya muchos años, a finales de los 90, se dio cuenta de que, probablemente, él podía hacer por sus pacientes algo más que atenderlos en consulta.

«Son personas que se ven desvalidas y cualquier cosa te la agradecen mucho»

«Con esta terapia, ayudo a mis pacientes, pero al mismo me ayudo a mí»

Terapia integral

Así, su pasión por el yoga y su acercamiento a algunos de los principios de la medicina oriental, le llevaron a idear unas terapias integrales para enfermos de cáncer en las que realizaba una relajación guiada que, comprobó enseguida, beneficiaban muchísimo a los pacientes. «Empecé con muy pocos y cada vez se han ido sumando más, lo demandan porque se siente mejor», explica Capllonch.

Y es que, recalca el oncólogo, «la medicina occidental, la que todos practicamos, es muy intervencionista, pero en la enfermedad oncológica el paciente demanda cada vez más poder hacer algo él mismo para luchar contra su enfermedad». Y esa actitud de querer participar en el tratamiento, señala Manuel, «es muy positiva, ya que en esta enfermedad se genera mucha ansiedad, miedo, estrés.y si el paciente siente que hay algo que pueda hacer, se va a sentir más tranquilo, es como si tuviera un arma con la que también luchar».

El oncólogo radioterapeuta insiste en que hay factores tóxicos, como el tabaco, el alcohol o el medio ambiente que pueden incluir en el cáncer, «pero también otros como el estrés, la falta de ejercicio físico.en definitiva el estilo de vida que llevamos y al que la medicina actual no le ha prestado mucho atención».

Por eso, cuando Manuel Capllonch empezó a poner en práctica su terapia integral, tuvo una gran aceptación. «Está demostrado que se consigue un efecto tranquilizador sobre las personas, en este tipo de enfermedades suele ser común la ansiedad y ser capaces de vivirlo desde otro aspecto, de otra forma más tranquila.ayuda incluso a tolerar mejor los tratamientos porque te carga ese depósito de energía vital que todos tenemos y que en estas circunstancias muchos pacientes tienen casi vacío».

No se trata sólo, dice el doctor, de tener mejor calidad de vida, sino de que al estar más tranquilo, «eso puede repercutir biológicamente sobre la persona haciendo que su cuerpo funcione mejor».

La terapia integral impartida por Capllonch, que se realiza dos veces a la semana en sesiones grupales de entre 15 y 18 pacientes, recibió incluso hace dos años un premio en la modalidad de profesionales del primer certamen de iniciativas que fomentan la comunicación positiva en la prevención, detección y afrontamiento del cáncer en Andalucía, organizado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Sociedad Andaluza de Cancerología, dentro del II Encuentro del Foro de Pacientes con Cáncer.

La mayor satisfacción

A Manuel, lógicamente, le reconfortó el galardón porque venía a reconocer una práctica que llevaba muchos años ejerciendo (y que en principio no es obligación de un oncólogo radioterapeuta), pero lo que más satisfacción le da, sin duda, es ver que ayuda a sus pacientes, que realmente se sienten mejor tras sus terapias. Y, ojo, dice, que les ayuda a ellos pero también a sí mismo. «Muchas veces, los médicos nos creamos una barrera de defensa para no pasarlo mal con nuestros enfermos de cáncer, porque en la carrera no hay ninguna asignatura que explique cómo se hace eso, cómo no implicarte para no sufrir», dice Capllonch, que precisamente ha optado por lo contrario, implicarse para ayudarles en el sufrimiento.

Normalmente, asegura, «son personas que se ven desvalidas, lo están pasando muy mal y están muy abiertas a cualquier tipo de ayuda, todo lo agradecen mucho». Y al fin y al cabo, comenta el oncólogo, «la medicina surge cuando un ser humano quiere ayudar a otro y esa ayuda se expresa a través de unos medios que tú tienes, cuantos más medios tienes, de mejor calidad será tu ayuda. Por desgracia, la medicina actual está muy centrada en la parte técnica, pero se olvida con frecuencia de cómo te sientes, de cómo afrontas la enfermedad».

Eso es lo que Manuel trata de compensar con su terapia. Y así, dice, consigue «darle sentido a todo» lo que hace.