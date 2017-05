Jaén vive de ilusiones

Jaén sufre en silencio. Así nos va. Una hemorragia por la que se nos va la vida. Bajó el Real Jaén a Tercera (duele hasta escribirlo) y no pasó nada, como una maldición inexorable. Después de gestores innombrables, de intentos municipales fallidos y de tantos sentimientos frustrados, nada. Al menos salió Membrado, el nuevo ‘presi’, e insufló ánimos, ya sin la ‘boutade’ reciente de aspirar a la Primera División. Y volvemos a creer, como creímos a los anteriores, porque necesitamos creer.

El Ayuntamiento de Jaén hizo un Membrado. Pese a que la capital no tapona su hemorragia poblacional, con una tasa de paro de las más altas del país, y pese a reconocer que la deuda no deja de crecer, sacó pecho porque perdemos, pero menos, recortando gastos y con créditos que por los visto no pensamos devolver. Bien por la famosa quita, porque ‘papá Estado’ al fin se apiade de tanto desaguisado de mal gestor, o bien porque de una vez se financie a los ayuntamientos como se merecen. El alcalde y el edil Sin Hacienda nos vendieron ilusión, que falta hace y otra cosa no pueden, de que ahora mejorarán los servicios públicos, y a su despliegue de ingeniería contable y optimismo a raudales pusieron una enorme banda sonora de violines.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’, es el sugerente título de la última y magnífica exposición de CosmoCaixa, en la tierra de la ilusión hasta el día 18. La idea central es que el cerebro a veces nos engaña, como bien saben publicistas y políticos, y un olor agradable puede dejar de serlo si va a acompañado de una imagen desagradable, o las olas pueden dejar de ser poéticas con la banda sonora de ‘Tiburón’.

Susana vende volver a las victorias para ilusionar a su decaída tropa, y a sí misma, y Sánchez hizo lo propio ayer en Linares vendiendo izquierdismo tras devolverle a Rivera la foto de su fugaz ‘noviazgo’.

Y en el PP jaenero venden división tras enredarse en la democracia interna. Falta de práctica. Y foto de otra noche ‘míster pollo’, como cuando en 2004 los descontentos ocuparon el salón de la sede y pidieron comida a domicilio, mientras la dirección se atrincheraba en los despachos. Si no es porque algunos que estaban dentro ahora están fuera, podría tratarse un ‘déjà vu’, una ilusión de la memoria. Jaén, tierra de ilusiones. Y de ilusos.