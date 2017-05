El PP andaluz reúne de nuevo a los candidatos jienenses para intentar una lejana integración

La prédica del PP andaluz es en el desierto. Su secretaria general, Loles López, se reunirá de nuevo esta mañana, por segunda vez en 48 horas, con los dos candidatos a la presidencia del PP jienense, con el fin de propiciar un acercamiento y evitar un congreso, el día 21 de mayo, con dos candidaturas enfrentadas. El alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, que ganó en votos el pasado día 27 de abril, aboga porque la otra candidatura se integre en la suya, como pidió en campaña; y el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, se reunió ayer con compromisarios (afirma que tiene mayoría) y, en un gesto dirigido a la dirección regional, pidió que estos decidan en el congreso, esgrimiendo el artículo 35 de los estatutos nacionales.

También habló ayer el vicesecretario de Organización del PP andaluz, Toni Martín, quien desde Sevilla pidió a ambos que «alejen las posturas personalistas y den prioridad a los intereses del PP». Insistió en que trabajan en buscar un acuerdo, viendo «posibilidades de acercamiento», y que la dirección regional hace un llamamiento al diálogo y a la «flexibilidad de las posturas».

Martín recordó que el resultado de la votación del 27 de abril fue «muy curioso», después de que Moreno ganase la votación de presidente, pero Requena obtuviera más compromisarios, lo que podría darle la victoria en el congreso. «Al estar la cuestión tan dividida, sería deseable un acercamiento entre ambos y llegar a un acuerdo», declaró.

Al respecto, Miguel Moreno dijo ayer que «lo que debe valer es el voto de los afiliados, la democracia interna», y que, en lógica, si Requena tiene más compromisarios sólo puede ser por los natos (no elegidos, sino designados por la dirección provincial). Al aún presidente, José Enrique Fernández de Moya, le pidió «de todo corazón que los enfrentamientos que pueda tener con la dirección regional que los aparque y que no rompa al PP de Jaén», convencido de que Requena y su número dos, Francisco Palacios, quieren negociar. «Que no los trabe, que los deje libre y que se integren, que nosotros seremos generosos y les tiendo la mano. Esa es mi propuesta», afirmó Moreno.

La propuesta que llevará hoy Juan Diego Requena será la apelación a los estatutos y que los compromisarios decidan. «Que nos dejen votar. No podemos cambiar las reglas a mitad del partido. Estoy convencido de que así se hará en el congreso provincial. La votación no dividirá el partido. Creemos en la democracia», zanjó.