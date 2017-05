El PSOE sitúa la deuda municipal en 750 millones y no en los 550 que dice el alcalde

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Jaén ha ajustado a 750 millones de euros la deuda municipal a 31 de diciembre de 2016 y no en 550 como ha indicado el alcalde, Javier Márquez (PP).

El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Fernández, ha indicado en rueda de prensa que los 750 millones sales de "haber analizado al céntimo" la documentación de la liquidación del presupuesto del año pasado.

"No son los datos del PSOE, son los suyos, señor Márquez, los que ha usado para vender unas cuentas buenas maquillando a un muerto en lugar de intentar salvarlo en vida", ha dicho. Fernández ha lamentado el espectáculo "patético" de Márquez "que vende como buenas las peores cuentas de un Ayuntamiento que sigue encabezando los rankings de deuda de España".

En este sentido, el edil ha desglosado algunas de las cantidades de la liquidación de las cuentas de 2016. Pendientes de pago, según el PSOE, hay obligaciones por 152 millones de euros. La deuda con los bancos alcanza los 416 millones; los 42 millones en créditos del ICO que el PP ha colado como ingresos son en realidad gastos que hay que computar "porque hay que devolver ese dinero por muy bajo interés que tenga".

La deuda de patronatos como el de Deportes, Asuntos Sociales, Cultura y otros superan, según los socialistas, los 15 millones. La Gerencia de Urbanismo acumula 42 millones de euros. La deuda de empresas públicas como Somuvisa y Epassa (de esta solo se conocen los datos de 2015 porque el PP no ha presentado las cuentas de 2016) se acerca a los 22 millones.

A todo ello hay que unir que el PP debe pagar el anticipo de 13,5 millones de euros de la Participación en los Ingresos del Estado que solicitó el pasado año y aún faltan por recoger los datos de deuda de Onda Jaén, que se estima en el entorno de tres millones de euros.

A estas cantidades el PSOE añade otros 17 millones de euros que se adeudan a FCC, la concesionaria del servicio de basura, aún sin contrato desde 2012, y los 1,5 que tiene pendiente de cobro Aprompsi por la recogida del papel. Fernández ha señalado que la deuda con FCC se ha endosado al presupuesto de 2017, pendiente de aprobar, como demuestra el hecho de que la partida de limpieza viaria en presupuestos anteriores sea de un millón de euros de media y en el de este año se eleve curiosamente a 17 millones, los mismos que se deben a la multinacional.

El portavoz ha dicho que el alcalde "actúa como un censor", al reducir "la página de la historia de la deuda municipal a los cuatro años de gobierno del PSOE-IU y obviar los 18 años de Sánchez de Alcázar, Fernández de Moya y los suyos propios.

Por su parte, la viceportavoz socialista en el Consistorio, Mercedes Gámez, ha adelantado que el PSOE no dará su voto al presupuesto de 2017. "Cuando ustedes tienen once condicionantes que aplicar por orden del Ministerio de Hacienda y no lo han hecho, decir que sí a estas cuentas con tantos condicionantes de poco puede servir".

En opinión de Gámez lo que habría que hacer "es plantear una enmienda a la totalidad y el PP no quiere aceptar esto". La viceportavoz ha anunciado que el PSOE pondrá en marcha una campaña para denunciar que el alcalde "es incapaz de dar respuesta a las necesidades más acuciantes de la ciudad".