Jaén pide trabajo y dignidad en la manifestación del Primero de Mayo

Jaén ha vuelto a salir a la calle en este Primero de Mayo, Día del Trabajo, para, como cada año, reivindicar. Reivindicar trabajos dignos, pensiones justas y la recuperación de los derechos perdidos. A las 12:00 horas ha comenzado la marcha en la Plaza San Francisco, bajo el lema ‘No hay excusas’, lema que han dirigido tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía. Entre los manifestantes, miembros de la ‘Marea del Cucharón’, del conservatorio de música o del comité de empresa de Adif en defensa del ferrocarril. Más de 500 personas han participado en la marcha.

“El Gobierno dice que estamos saliendo de la crisis, pero esta salida no ha llegado a muchos, que siguen con sus sueldos y pensiones congelados. No hay excusas para que el Gobierno impulse medidas de activación salarial. Y que miren más al Norte, no puede ser que nos exijan derechos como si fuéramos un país del Norte de Europa y que las condiciones laborales estén mirando siempre hacia el Sur”, ha señalado Manuel Salazar, secretario general de UGT en Jaén.

Por su parte, Francisco Cantero, secretario general de CC OO en Jaén, ha indicado que el día de hoy es “reivindicativo y participativo”. “La provincia de Jaén no puede perder este tren y tiene que luchar y exigir un empleo de calidad. No puede ser la provincia con mayor tasa de paro, donde dos de cada tres contrataciones son inferiores a 600 euros, porque no tiene ni presente ni futuro. Exigimos un plan de empleo para la provincia”, ha destacado.