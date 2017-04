Requena se perfila como presidente del PP

Tensión, y más que tensión, hasta el final. Habrá 'segunda vuelta' en mayo para elegir al nuevo presidente provincial del Partido Popular en Jaén. La candidatura de los críticos, encabezada por alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, logró la victoria en votos directos, frente a la candidatura del alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, quien todo indica que logró más compromisarios, por lo que, de mantenerse esta correlación de fuerzas, Requena sería elegido nuevo presidente en el XII Congreso Provincial del PP de Jaén, el día 21 de mayo, en en relevo de José Enrique Fernández de Moya. Aunque anoche, el desacuerdo en el recuento y la bronca seguía en la sede provincial, adonde acudió a medianoche Miguel Moreno y donde estaban, además del otro candidato y del presidente saliente, dos vicesecretarias enviadas por la dirección del PP andaluz (Ana Mestre y Maribel Lozano) para supervisar el proceso.

A grandes rasgos, el resultado de ayer era el que se presagiaba y que el PP temía, ya que el candidato más votado directamente por los afiliados es uno y el que pueden elegir los compromisarios en mayo puede ser otro. De hecho, Moreno ha repetido en campaña que lo ideal era «un afiliado, un voto», en contra del sistema que denominó de «compromisariado». Pero con estas reglas se disputó la votación de ayer, reñida no sólo en lo ajustado del resultado sino también en la crispación que se vivió a última hora.

La jornada fue tranquila y los primeros recuentos fueron fáciles. Pero la urna del voto directo arrojó un resultado ajustado, con ligera ventaja para Miguel Moreno pero lejos del 15% de diferencia con Juan Diego Requena que habría evitado la segunda vuelta, en la que este último se presumía que podía tener mayoría de compromisarios. Quedaban por contar sólo cuatro municipios (Noalejo, Albanchez de Mágina, Montizón y Bélmez de la Moraleda), cuyos alcaldes y estructuras locales son afines al alcalde de Porcuna y donde la candidatura del alcalde de Santisteban del Puerto no tenía interventores. Sus actas, por razones que se desconocía al cierre de esta edición, no terminaban de llegar. El presidente de el Comité Organizador del Congreso (COC), Javier Calvente - hombre afín a Fernández de Moya - reclamó las mismas a los presidentes locales y hubo conversaciones subidas de tono e incluso algún que otro insulto.

También sobrevoló anoche sobre la sede provincial la posibilidad de que la propia COC impugnara las votaciones de ayer y tuvieran que repetirse otro día.

En torno a las once de la noche llegaron las actas y se procedió al recuento total, aunque la COC no dio los datos oficiales y pasada la medianoche aún se desconocían. Sí habló Requena, que cifró el respaldo en más de 500 compromisarios, aunque reconoció no haber vencido en número de votos. «En tan sólo tres semanas, hemos conseguido un apoyo enorme de los afiliados», dijo.

Requena insistió en el argumento utilizado en la campaña de que la candidatura de Moreno ha tenido más tiempo (Requena fue designado a raíz de que Fernández de Moya no pudo presentarse a la reelección porque la dirección nacional le aplicó la incompatibilidad estatutaria por ser también secretario de Estado): «Nos enfrentábamos a una candidatura que se fraguó hace dos años 'en contra de' y que se ha dedicado desde hace meses a desprestigiar al Partido Popular en la provincia», arremetió Requena, frente al tono más mesurado y conciliador de las últimas semanas

Por eso dijo valorar mucho «el enorme caudal positivo de confianza que hemos recibido y que nos permite encarar la segunda vuelta del XII Congreso Provincial del PP jienense con todas las garantías», agradeciendo la participación de los afiliados, si bien matizó que ha sido más baja de lo que esperaban.

En cuanto a la capital, Juan Diego Requena destacó la «incontestable victoria» cosechada, pues lograron «más de 30 puntos de diferencia» respecto a Moreno. Había en juego 97 compromisarios.

«Lo de hoy es un gran ejemplo de que en nuestro partido, el Partido Popular, sí hay democracia». Para Requena «no es ningún problema que los afiliados prefieran que sean los compromisarios quienes decidan el próximo 21 de mayo puesto que nunca le he tenido miedo a las urnas».

Y anunció que seguirá trabajando, recorriéndose la provincia «de un lado a otro para explicar» en qué consiste su proyecto». «'Garantía de futuro' se debe a nuestras siglas, las del Partido Popular, única razón por la que hoy estamos aquí, para seguir haciendo grande este partido en la provincia de Jaén y, por qué no, rectificar aquellas cosas que no se hayan hecho del todo bien, pero siempre desde el respeto y la lealtad».

Requena también quiso resaltar el «amplio respaldo recibido de parte de Nuevas Generaciones», al obtener 22 de los 30 compromisarios de la organización juvenil. «Hemos conseguido llegar a los más jóvenes del partido que, sin duda, tendrán una amplia representación en nuestro proyecto», concluyó.

Compromisarios

En cuanto a la batalla por quiénes representarán a los afiliados en el congreso de mayo, desde el principio se vio que la candidatura de Juan Diego Requena tendría mayoría. La candidatura de Moreno ha criticado también en campaña que el aparato del partido estaba detrás y ha ayudado al alcalde de Santisteban del Puerto, en una lucha desigual al tener los censos de afiliados de todos los municipios. Además de que, de los 900 compromisarios que decidirán al nuevo presidente, 180 (el 20%) son miembros natos, es decir, los miembros de la junta directiva provincial actual, designada por la dirección del partido saliente.

A eso se sumó que en La Carolina, con 52 compromisarios, los críticos no lograron reunir a tantos afiliados favorables a la misma y sí lo hizo la candidatura 'oficialista', con el exalcalde Francisco Gallarín al frente.

De otro lado, hubo municipios donde no se constituyeron las mesas electorales y los compromisarios que les correspondían fueron anulados: Cambil, Chiclana de Segura, Escañuela, Lupión, Vilches, Villarrodrigo y Santiago-Pontones.

El número de compromisarios en función del número de afiliados al partido que tenga cada municipio y de los resultados de las últimas elecciones. El PP tiene para ello un programa informático que asigna el número de representantes que de cada localidad acudirán al XII Congreso Provincial del PP, que será al final el que elija nuevo presidente.