Donan a niños hospitalizados el dinero de los regalos de los invitados a su comunión

Adrián e Izan, naturales de Noalejo, solo tienen 9 y 4 años respectivamente, pero ya derrochan solidaridad. El próximo 30 de abril hacen juntos la Comunión y han decidido invertir el dinero destinado a los regalos para los invitados a la Fundación Juegaterapia, dedicada a facilitar la estancia de los niños hospitalizados. “El mayor, Adrián, me dijo que por qué no ayudábamos a los niños enfermos, me puse en contacto con la fundación y me explicaron los proyectos que tienen. Han elegido invertir el dinero, unos 200 euros, en el de las Estaciones Lunares, que transforma las salas donde reciben quimioterapia y parece que están en el espacio”, señala Almudena Milla, madre de los pequeños.

Ahora, añade, quieren que otros niños se animen, para lo que han grabado un vídeo que con el objetivo de que llegue “a todo el mundo” y sean muchos los que se sumen a esta bonita iniciativa.