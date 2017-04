Un ciclista sufre una caída por el mal estado de un camino

Antonio Liébanas, profesor de Educación Física del Instituto Jabalcuz de Jaén, se confiesa un «asiduo a la bicicleta». Sale con ella dos o tres veces por semana. Una actividad que ahora ha tenido que suspender tras el accidente sufrido el pasado sábado en el Camino de las Cabezadas, el carril que comunica la Institución Ferial (Ifeja) con el club social Nuevo Batán. «Al volver de mi ruta, en la carretera había un socavón que ocupaba buena parte de ella. Bajaba rápido, intenté esquivarlo, pero la rueda delantera se me clavó en el agujero y sufrí una gran caída», señaló ayer Antonio Liébanas.

El profesor informó de que ha sufrido heridas sobre todo en el codo, donde le han tenido que echar puntos, además de quemaduras por el asfalto en la espalda, rodilla y la cadera. Ahora, reclama a la administración responsable del mantenimiento de la carretera que lleve a cabo las medidas necesarias. «Lleva ya un año así y no puede ser. Con la bicicleta casi me mato, pero si llego a ir en moto hubiera sido aún peor. Con el coche se amortigua, pero si no, no se puede. Quiero que se sepa para que no pasé más, ya que yo he sufrido los daños y mi bicicleta está rota», reclamó el afectado, que ahora estudia si es posible interponer una denuncia. Residentes en la zona y quienes tienen allí su actividad -hay varios restaurantes y viveros, entre ellos el municipal-, ya solicitaron en mayo del pasado año al Ayuntamiento su arreglo urgente. Sin embargo, ahora no parece que sea este el encargado de su arreglo.

Sobre la titularidad

Y es que no está claro del todo a quien le corresponde adecuar el carril. Tanto el Ayuntamiento de Jaén como la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía niegan que el camino sea de su potestad. Asimismo, las administraciones inciden en que «con una seguridad del 99%» es el Ayuntamiento el que debe hacerse cargo. Un conflicto que quizás explique por qué aún no se ha llevado a cabo la mejora de la zona, algo que los vecinos llevan ya algún tiempo demandando.