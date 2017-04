Jaén dirá basta el 17 de junio

El 17 (de junio) a las 7:00 horas. Es el día y la hora marcado por la plataforma ‘Jaén merece más’ para que los jienenses salgan a la calle y digan basta, dando un metáforico puñetazo en la mesa. Para movilizar a los jienenses han iniciado una campaña de captación de firmas en Change.org (en él puede leerse íntegro el alegato de la plataforma) y se moverán por redes sociales y con diversas actividades a pie de calle en las próximas semanas.

«El clamor es el que es. Tenemos que hacernos oír. ¿Cuánta gente debería ir a esta manifestación? Somos 120.000 habitantes en Jaén ¿no? Pues 120.000», aseguró .

«Aunque fuésemos pocos ya hemos ganado. Tantos colectivos unidos, algunos con sus discrepancias entre ellos, es para estar orgullosos. La desesperación nos ha unido», apuntaron ayer en su presentación Juan Manuel Camacho, Manuel Ruiz y Carlos Villanueva, que ejercieron de portavoces.

La idea es lograr ‘una manifestación histórica’, sin parangón en Jaén, en la línea de las logradas en otras ciudades y capitales como Granada, consiguiendo a la postre los objetivos para los que fueron convocadas.

Ya han solicitado los permisos pertinentes, aunque deberán volver a hacerlo cuando falte únicamente un mes, según exige la normativa. La ruta irá desde la estación de ferrocarril (el tren es una de las demandas más importantes de la plataforma) hasta las plazas de Las Batallas (frente a la Subdelegación del Gobierno), donde finalizará. Al ser el día antes de El Corpus las calles estarán ya pintadas por lo que descartan subir hasta la plaza de Santa María y el Ayuntamiento.

«Queremos que bajo el paraguas de esta manifestación cada colectivo saque a la calle sus reivindicaciones, con puntos concretos para que Jaén mejore. Que sea todo muy colorido y nos hagamos oír. Detrás de todo esto está la ciudadanía. Tenemos que demostrar que el pueblo no es conformista. Que Jaén tiene dignidad».

Objetivo

«No nos conformamos. Creemos en Jaén, somos Jaén… Somos familias, trabajadores, empresarios y profesionales de Jaén que clamamos por un trato justo y digno hacia nuestra ciudad. ¡Basta ya! de que desde hace décadas todos nos dejen como última capital en inversiones y en infraestructuras. Basta ya de que estemos a la cola de empleo, de que nuestros hijos y jóvenes tengan que huir de Jaén para buscarse un futuro; basta ya de que cada año seamos testigos de la fuga de habitantes; no podemos consentir que nuestros representantes políticos estén permanentemente confrontados y no den soluciones a Jaén. No toleramos más el conformismo de la clase política de Jaén, ni el pesimismo en el que nos envuelven. Mostramos el hartazgo ante tantos incumplimientos y ante décadas de engaños de todos los partidos políticos de todas las administraciones».

Jaén merece más nació el pasado mes de febrero como una plataforma ciudadana de amplio espectro que engloba a más de sesenta colectivos de la ciudad de todo tipo (colectivos vecinales, profesionales, empresariales, ecologistas, deportivos, culturales, etc. y sigue abierta a incluir nuevos), «una movilización sin precedentes en la sociedad civil fruto del hartazgo ante tantos inclumplimientos y demoras».

COMUNICADO ÍNTEGRO

ASOSTEL - IUVENTA - ACCIÓN CONJUNTA POR EL PATRIMONIO - JAÉN PARAÍSO INTERIOR F.S - FACUA JAÉN - APIT JAÉN - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - AAVV PASSO - AAVV O.CO - GEA - AA.VV CAVA JAÉN - CIRCULO ANIMAS - NUEVA ACROPOLIS - M.A.C - AJAF - A.E. ALOJAMIENTOS PROVINCIA DE JAÉN - COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE JAÉN - PATMOS - CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO - ASOCIACIÓN DE CLUB DE ATLETISMO DE JAÉN - UNIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN - FEDERACIÓN DE PEÑAS REAL JAÉN- LA VICTORIA - JAÉN A LA CARTA - A.V LA GLORIA - A.V LA MANSEGUILLA - A.V LA UNIÓN - A.V LA GUITA - A.V PUENTE IBERICO - A.V LAS CANTERAS - A.V LA MAGDALENA - A.V EL TOMILLO - A.V JUNTOS YA - A.V SAN EUFRASIO - AMPA LAS ERAS. CEIP ALCALÁ WENCESLADA - BLOG.JAENERO - INSTITUTO ALMENARA - A.V CERROPUERTA - A.V PUENTES DE JAÉN - A.V LOS VADILLOS - A.V CERRO MOLINA - AMPA TORRE DE SAN ANDRÉS - A.V TORRE DEL CONCEJO - A.V BULEVAR - A.V CAUCE - A.V EUROPA - A.V LA MURALLA DE JAÉN - PLATAFORMA JABALCUZ - MUJERES VECINALES - A.V GUADALQUIVIR - A.V FUENTE DEL REALEJO - A-V SANTA ISABEL - A.V VALDEASTILLAS - A.V SAN VICENTE DE PAUL - INSTITUTO PINTOR RUFINO MARTOS ORTIZ - BARAKA PROJECT - QHDLM - ASOCIACIÓN JACOBEA - ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS VIERNES - TURISMO JAÉN CLUSTER - PLATAFORMA EN PRO DE LA DANZA