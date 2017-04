La emotiva carta de despedida a Raúl, un jienense con parálisis cerebral fallecido

Raúl tenía solo 17 años, pero sabía bien lo que era luchar. Tenía parálisis cerebral, algo que no mermó su alegría, su bondad y su sonrisa. Aprendía y jugaba en la Asociación Jienense de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines (Aspace Jaén), de donde era miembro. Dos semanas después de su fallecimiento, Marta Cruz, monitora de Raúl en su colegio, le ha dedicado una inspiradora carta que ha emocionado a las redes sociales. Bajo el título 'A ti, un héroe sin capa', relata las “lecciones de fuerza, amor y superación al mundo” que Raúl le dio tanto a ella como a todos los que tuvieron el honor de conocerle.

La carta íntegra:

A ti, un héroe sin capa

Solo han pasado unos pocos días desde tu partida, y sigo sin creérmelo. Me vienen a la cabeza continuamente pensamientos, recuerdos… Eras, eres y serás una persona muy importante en mi vida. Como ya te dije en otra ocasión, cuando te conocí el 18 de Noviembre de 2013, cambiaste mi manera de pensar. Hiciste que todos mis pensamientos desaparecieran y que viera la vida de manera mucho más sencilla y bonita: Me enseñaste a apreciar cada detalle, cada momento, a ver y vivir la vida como tu la veías, con pasión y amor.

Desde que empecé a trabajar con niños con capacidades especiales, me han preguntado mil veces que como puedo trabajar con “ese tipo de niños” y siempre he dicho que para mi no es trabajo, es mi pasión. Te lo decía a ti, que yo no iba a trabajar contigo, que yo iba a disfrutar cada momento, fuese donde fuese, bien en el colegio, en una excursión o en tu casa. Aprendí que una silla de ruedas no es más que un objeto y que cuando te miraba a los ojos sólo te veía a ti y no la silla, podía llegar a olvidarla por completo. Tú en tu condición simplemente has sido y serás perfecto.

Has dado tantas lecciones de fuerza, amor y superación al mundo que ahora que no estas físicamente siento en mi corazón que me falta ese achuchoncito que siempre me dabas con el dorso de tu mano y tus ojos mirándome diciéndome “tú puedes”. Y con ese empujoncito yo me creía que podía hacer de todo, y lo que más me gustaba era hacerte sonreír y que sintieras la felicidad brotar por cada poro de tu piel.

En cada momento que hemos vivido (pocos años juntos pero intensos), he notado tu sonrisa tocarme el alma y eso muy poca gente lo sabe hacer. Tu tenías y tienes ese don, sabes como tocar el alma de las personas, sabes como hacer que una persona se sienta genial con solo mirarle… allí donde estés, sigue haciéndolo porque el mundo necesita personas como tú, personas que brillan con luz propia y hacen que el mundo brille.

Se que desde donde estas ahora mismo, estas iluminando el camino de tus padres y tu hermano. Protégelos porque tu mejor que nadie, sabes que eres un verdadero ángel y sabes que ellos te necesitaran siempre. Has tenido la maravillosa suerte de tener a tu madre, tu padre y tu hermano siempre a tu lado, tres personas que han demostrado con creces que son la mejor familia que existe. Han luchado siempre por ti y te han defendido a capa y espada.

Fuiste mi fuente de inspiración y motivación, ya te lo he dicho muchas veces y no me cansaré nunca de dar las gracias por enseñarme tanto de la vida; por dar tantas lecciones de vida al mundo y luchar como un autentico guerrero. Por desgracia tu corazón tomó la fea decisión de no continuar la batalla el maldito 15 de abril, pero hay que quedarse con que cumpliste todos y cada uno de tus sueños y todo gracias a tu familia, que tanto y tanto te quieren.

Mil gracias Esperanza, Jesús (padre) y Jesús (hermano) por darme la oportunidad de estar cerca de Raúl en mucha ocasiones, sois maravillosos y ya sabéis que os quiero a todos y cada uno de vosotros. Aunque tu cuerpo haya partido, tu alma viajará con todos nosotros por la eternidad. Los verdaderos héroes como tú nunca mueren.

TE QUIERE, MARTA.