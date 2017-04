Ni tutelas ni tutías

Se pelea casa a casa, pueblo a pueblo, voto a voto. Algunos están conociendo la provincia como nunca. El XII Congreso Provincial del PP será después de San Isidro pero la madre del cordero será es este jueves, festividad de la Virgen de Montserrat, 'La Moreneta'. El PP jienense vive algo inédito en su historia de designaciones 'digitales', una especie de primarias con sello propio, azul gaviota, o albatros, o charrán. Fernández de Moya, que tiene su vida resuelta sin la política, como suele decir, fue descabalgado a la fuerza de la presidencia tras 17 años. «Yo no he renunciado, se me ha hecho incompatible», dijo a quien le quiso oír, rezumando un malestar hacia 'los de arriba' inédito también en el más disciplinado de los disciplinados. Hasta el melifluo exalcalde cordobés, compañero de viaje, de secretaría de Estado y de descabalgue, ha sido más ácido en el desfogue.

FdM lleva la procesión por dentro, pero no se amilana, curtido en mil batallas. Su filípica de ayer contra los críticos, marca de la casa. La rebelión de los patucos ha 'ganado' ya, al menos, parece, en cambiar el estilo presidencialista en el PP jaenero. Pero FdM y los suyos no han perdido nada aún. La militancia decidirá como nunca dentro de tres días. De ahí que cunda el nerviosismo a ambos lados del burladero. La geografía provincial pepera se agita como nunca y los móviles están que arden entre carga y carga.

Salida del armario

A quienes mandan en el PP nunca les han gustado estas tensiones. El proceso interno está hecho para que llegue al congreso un sólo candidato, salvo que las fuerzas estén muy igualadas, como parece ahora. Las contestaciones a FdM de congresos anteriores fueron tormentas en un vaso de agua. Nada que ver. Basta con mirar la cantidad de descontentos que había al trascacho, esperando salir del armario para ajustar cuentas. García Anguita, el caso más sonado, nada menos que número dos del partido en la provincia, se ha salido del grupo de 'whatsapp' de los fieles a FdM. Y Catalina Montserrat García se lo piensa.

'Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero...'. El PP, que siempre ha reprochado a los demás que estuvieran enfrascados en sus problemas, ahora está metido hasta las trancas. No es malo abrirse en canal si luego saben cerrarlo. Así es la democracia, con sus dos momentos: pugna fiera y leal saludo al vencedor.

El jueves será la 'primera vuelta' y ambas partes echan el resto sin tapujos, ni melindres, ni tregua

Las pullas de terciopelo entre ambos candidatos son cada vez más aceradas. Se acerca la hora de la verdad y multiplican las reuniones con militantes. Más de una vez se cruzarán por esas carreteras y se darán las luces. Y han echado el resto este fin de semana, el último. El secretario de Estado se ha hecho compatible y se ha arremangado, ayer en la capital, la gran baza de Juan Diego Requena, y el viernes en Mancha Real, con Puche y los críticos de la crítica alcaldesa Dávila. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos.

Hasta ahora había estado en segundo plano, se supone que para intentar desactivar el dardo envenenado de los críticos de que FdM tutela a Requena. Sólo se les vio juntos cuando se supo que la dirección regional, con la inestimable ayuda de la nacional ('Juanma, tú lo que quieras'), le obligó a tragarse aquella llamada telefónica de semanas antes en la que, según FdM, le dijeron desde Madrid que era compatible y podía presentarse a la reelección.

Bendición de Requena

El aciago día de la incompatibilidad sobrevenida y del portazo de García Anguita tenía previsto con antelación un baño de multitudes para arroparle como candidato, a los pies de la Catedral y de contrapunto a la dolorosa foto de Miguel Moreno, el alcalde de Porcuna, con un nutrido grupo de alcaldes y concejales ante la ansiada Diputación. FdM, que sabe latín, no desconvocó su acto y lo transformó en un bautismo con padrino de su nuevo delfín, el alcalde de Santisteban, con el de Los Villares de escudero y el totémico Puche bendiciendo.

Y Miguel Moreno y los suyos tampoco han parado. El sábado, en Lopera y Begíjar, y el viernes, en Linares con los críticos de la presidenta local, Ángeles Isac. Y con García Anguita en primera fila de los críticos, cuando hasta hace nada era el aparato. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay, Dios.

Todo indica que la cosa no está ya para tapujos, melindres y balas en la recámara. Se lucha casa a casa, pueblo a pueblo, y hay que echar toda la carne en el asador. Se acabaron los disimulos. Si pierde Requena, FdM no podrá decir aquello de 2007 cuando el PP perdió la alcaldía de la capital y dijo que él no se había presentado, aunque fuera el presidente del partido. Y si gana Requena, también será su victoria. Y entonces se sabrá, si se produce, si hay tutelas y tutías, parafraseando a Fraga, cuando cedió los trastos del partido con todas sus consecuencias a un joven y emocionado Aznar. El día de 'La Moreneta' se sabrá.