El sanador de África

Los aeropuertos, dicen, ven más besos sinceros que las bodas y los hospitales, más oraciones reales que las iglesias. Él, José Galey Chica (Bailén, 1984), sabe bien de todo ello, enfermero en distintos países de África desde hace más de cinco años. Su vida, su forma de ver el mundo y él mismo han cambiado para siempre desde el momento en que embarcó rumbo a Angola sin mirar una foto ni saber casi nada del país en el que viviría durante dos años. «Siempre lo hago así, no me gusta mirar cosas del sitio donde voy, me gusta que me sorprendan, no saber lo que voy a ver o me voy a encontrar», explica sentado junto a su compañera de vida, Selam Tewhasom, a la que conoció en Etiopía y que luce una barriga generosa ya. Niño o niña, no lo saben. Otra sorpresa.

Su relación es de lo poco estable de su devenir desde hace una década. «No he vivido más de dos o tres años en ningún sitio desde que empecé esta 'aventura'. Y no creo que en mucho tiempo lo haga. Cuando nos empezamos a acostumbrar a un sitio, nos vamos», subraya. «Mucha gente me dice pero si aquí lo tienes todo (en España), para qué te vas. Y yo les contesto siempre, pero qué es todo. Para mí una hipoteca, un coche y un trabajo no lo es todo», espeta mientras abre los brazos y los agita.

Lo más sorprendente

Entre lo que más le ha sorprendido de Angola, Etiopía o Guinea Ecuatorial está el concepto del tiempo. Allí no es que sea relativo, es que se estira o se deforma como reloj de Dalí frente a la rigidez europea, más cercana al 'de Cortázar', ese que cuando lo adquieres no lo posees, sino que él te posee a ti en realidad, te esclaviza.

En África las citas o reuniones tienen otro carácter con respecto al tiempo, «se estresan menos con los horarios de las quedadas». En Etiopía las citas se acordaban con un «estaré allí de nueve a diez». Y si aparecía a las diez y media se podía considerar una citación exitosa. El terror del conejo blanco de Alicia.

Se vive a otro ritmo. El futuro es algo lejano y como es imposible de predecir mejor no esperar demasiado de él. Ya vendrá y se afrontará. «Aquí estamos constantemente haciendo planes, como si tuviéramos el control de todo, y olvidamos el presente y lo que se nos escapa. No existe el Tarot allí ni quieren saber su futuro», reflexiona. Y es que si quieres hacer reír a Dios, nada más efectivo que contarle tus planes. Ya lo dijo más bonito John Lennon: «La vida es aquello que te sucede mientras te empeñas en hacer otros planes».

Todo es cuestión de perspectiva. Jamás olvidará cuando paseando con una pareja de amigos y después de pelearse por abrir un coco y que no hubiera manera, se toparon con un lugareño que de dos machetazos rotundos partió el fruto en cuatro partes. «La pareja de mi compañero le dijo, ves, tú qué sabes hacer. Y este respondió que hojas de Excel, entre risas. Nos quedamos pensando qué es en realidad más importante. Qué sabemos hacer y que sirva para algo tangible los que vivimos en el mundo desarrollado», se pregunta.

«La vida allí no es fácil, pero es que si te lo dan todo no estimula y no creces. Aquí (en Occidente) nos vuelven tontos con tantas facilidades. Nos perdemos el poder hacerlo tú mismo, siendo algo natural. Es el precio quizá del consumismo, que yo también caigo eh, el que pagamos por vivir caro y tener todo. Te haces dependiente de cosas materiales. Allí se depende más de la gente. Tal vez como aquí en España hace cuarenta años. Ahora dependes de tener batería en el teléfono para hablar con un amigo, si lo puedes considerar amigo».

Por qué

Todo empezó cuando su hermano, también enfermero, se marchó un mes a Camerún. «Me moría de envidia», recuerda el bailenense, formado en la Universidad de Granada y mediano de tres hermanos, hijo de empresario y ama de casa. Se le quedó grabado el color. De los sitios, de las gentes, de las ropas, de la comida. «El que disfruta es el ojo y los sentidos. La fruta está más rica y todo se digiere mejor».

La imagen que nos llega de África y de estos países está distorsionada, asegura. Hay muchas zonas rurales, pero donde la gente tiene alimentos y no se muere de hambre. En Guinea, verbigracia, el país «más europeo de los que ha estado», gracias al petróleo, las infraestructuras se han disparado y hay trabajo suficiente como para recibir inmigrantes de todos los países de alrededor.

Allí el jienense, enfermero de quirófano, realiza proyectos de cooperación internacional al desarrollo relacionados con formación de enfermeras. «Es una estrategia de los medios. Si realmente la gente supiera cómo se vive, todo el mundo querría vivir allí. Tienes buen clima, buena comida y buena gente. Hay destinos que nos los meten por los ojos, como canciones del verano, pero yo lo asemejo a una que no suena tanto, pero que si la oyes te das cuenta que tiene más calidad y te gusta más».

El problema de las ONG

Son además, países de contrastes, pero con muy buena gente. «Ves lo mejor y lo peor de los seres humanos, pero por lo menos ves algo. Aquí es que no ves nada», considera. «Me han robado más veces en África que en España en los últimos cinco años y he estado cuatro allí y uno aquí».

No todo es color de rosa, eso sí. «En Angola se me quedó grabado que todos los días te encontrabas con madres llorando que iban a enterrar a su hijo. Eso es lo más fuerte, lo peor que he vivido. Morían catorce al día». De ahí pasó a Etiopía, donde conoció a Selam en un concierto de trompeta de un amigo hace más de cuatro años. «Tocaba fatal», apostilla, riendo. Entre las curiosidades, le llamó la atención «que los hombres pasean cogidos de la mano, siendo amigos solo, heterosexuales».

Entre los 'daños colaterales', el sentirse desarraigado. «Al final uno no es de ningún lado. De allí no soy, está claro, pero cuando vuelvo tampoco me siento ya de aquí», asevera.

Entre sus críticas, el funcionamiento de las ONG, a pesar de estar terminando un máster de cooperación. «Recuerdo tres coches de organizaciones importantes que tenían que recabar datos para ver la inversión en la zona, aparcados delante de un hotel. Me dijo el de recepción fíjate el polvo que van acumulando en la ruedas del viento, montoncitos de arenilla delante de estas, cada día mayor. No se movieron en una semana», rememora. «Al final, muchas veces no deja de ser un negocio. Buscas una necesidad, la satisfaces, pero a la vez creas dos más», subraya el bailenense, que desconoce donde vivirá en unos meses. Solo sabe que en tres volverá a estar en un aeropuerto rumbo a algún otro destino, a otro hospital, y que le acompañarán los besos.