La posverdad en la alimentación

Tienen más éxito los periódicos sensacionalistas? ¿Creemos todo lo que publican los periódicos? ¿Es rentable el sensacionalismo? ¿Es rentable tergiversar la verdad? Cuestiones inusuales para una columna como la presente, pero, me surgen después de leer un artículo publicado el 21 de abril de este año en la versión online del segundo periódico más leído en el Reino Unido, el Daily Mail. El artículo en cuestión tiene el siguiente título: "What you should REALLY use different oils for in cooking, from peanut oil for deep frying to coconut oil for healthy baking". Básicamente, el artículo nos 'ilumina' sobre qué tipo de aceites son los mejores y más sanos para utilizar en la preparación de las comidas. Su autora es Imogen Blake, de West Hampstead en Londres, según indica en su perfil de twitter y, dónde se autodefine como 'Food journalist'. ¿Y qué sabios consejos nos aporta la autora del aludido artículo?

En el subtítulo, la autora dice que ha elaborado la guía definitiva sobre qué aceite es el mejor y más saludable para elaborar las comidas. Entre otras cosas, asegura que el aceite de coco es el mejor para la fritura y para hornear. Que entre sus beneficios para la salud está que disminuye el colesterol sanguíneo y que es cardiosaludable. Sobre la mantequilla dice que es óptima para hornear y para agregar sabor a las comidas. Sobre el aceite de oliva dice que no es bueno para freír. Sobre el aceite de oliva virgen extra dice que es óptimo para salsas y aderezos, pero, no es idóneo para cocinar o freír. Nada dice de sus efectos sobre la salud. Sobre la manteca de cerdo dice que es idónea para freír y para hornear, y añade que es particularmente buena para hacer pan casero y para las tortillas. Por último, asegura que el aceite de colza es más saludable que el aceite de oliva.

Todas las guías alimentarias que yo conozco publicadas por sociedades científicas, hacen recomendaciones claramente opuestas a las que hace este artículo. La autora ignora absolutamente las evidencias científicas disponibles y las recomendaciones que de ellas se derivan.

La Fundación para el Español Urgente (Fundéu-BBVA) y, el diccionario Oxford, eligieron como palabra del año el término 'posverdad'. Con este neologismo, traducido de la palabra inglesa 'post-truth', se hace referencia a que «a la hora de crear o modelar la opinión pública, los hechos objetivos influyen menos que los llamamientos a las emociones y creencias personales». En román paladino, 'la nueva' verdad se crea ignorando los hechos objetivos y apelando a pseudo-evidencias manipuladas. En política hay ejemplos que ilustran este concepto, pero, no solo queda restringido a esta parcela, su utilización se extiende como una mancha de aceite por doquier. Esta expresión popular viene que ni pintada para el caso que comento.

El artículo del Daily Mail es un ejemplo de posverdad sobre los aceites pues ignora los hechos científicos objetivos y, sin embargo, da credibilidad a pseudo-evidencias. Un periódico de esta tirada, tiene potencial para modelar la opinión pública en un determinado sentido. Para algunos, el término posverdad es sinónimo de mentira, falsedad, manipulación, estafa. La posverdad encubre intereses económicos.