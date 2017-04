Pepi Alcántara ya es nueva presidenta de OCO

Pepi Alcántara Buendía (Jaén, 1964) ha sido proclamada en la tarde de este lunes nueva presidenta de la federación vecinal OCO, ya que su candidatura ha sido la única presentada. Sustituye a María Cantos Alcázar, que confesaba dejar el cargo con una mezcla de nostalgia, pena y alivio tras cuatro años intensos. Acompañan a la nueva presidenta Rosario Martínez, de la asociación de vecinos Europea, como vicepresidenta; Teresa Murillo, de la asociación Bulevar, como secretaria, y Francisco Pérez, de Cauce, como tesorero. Una nueva junta directiva con una fuerte impronta femenina, con personas de todas las edades y completada con unos vocales con experiencia que Pepi Alcántara espera que le ayuden "a dar guerra".

Esta nueva junta directiva, que hará una ronda de contactos de presentación por las distintas administraciones públicas, se reunirá la semana que viene para diseñar su hoja de ruta. Entre los asuntos urgentes figura la apertura de la calle de Antonio Díaz, con el fin de darle seguridad al barrio. El Ayuntamiento les ha comunicado que el carril de salida es una zona protegida, por lo que la primera reunión que soliciten será al delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La nueva presidenta de OCO lo es también de la asociación Guadalquivir, del barrio de Belén y San Roque, que tiene elecciones este miércoles para elegir quién le sustituye. De momento no se ha presentado nadie. Alcántara anima a hacerlo, ya que señala que les ha costado mantener la asociación y no quiere que los vecinos pierdan esta herramienta para mejorar el barrio.

"Me siento contenta y con ganas. No quería, pero entre todos me convencieron para que diera este paso y, ahora que lo he dado, para adelante, hasta el fin del mundo", concluye la nueva presidenta de la federación OCO.