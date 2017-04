'Viva la libertá'

Comencé la semana en franca zozobra. Las malas noticias -las que para mí lo son- se agolpaban en los tabloides patrios y las redes sociales como si todos se hubieran confabulado para amargarme la vuelta al trabajo tras la Semana Santa. La corrupción, la megalomanía y la egolatría políticas, los plañideros y plañideras rentistas de la muerte, el populismo, el redivivo fascismo europeo, la homofobia y la xenofobia crecientes, la estúpida violencia en el fútbol -decir en el deporte es despreciar esta palabra-, la matanza siria, la desidia de los que mandan ante el talento alternativo de los jóvenes, etc., etc. Mi natural e irracional optimismo se tambaleaba, se consumía pasto del derrumbamiento de la calidad humana que me abrumaba por doquier.

Cómo mantenerse al margen ante la confirmación policial de las presuntas maniobras de Rodrigo Rato, en su etapa como ministro, para favorecer la privatización de determinadas entidades públicas a las que luego facturaban las empresas participadas por él mismo. La memoria me fustiga ahora, una vez constatada la desmesura del presunto lodazal en el que se movía el Gobierno Aznar, con el ajusticiamiento político del Presidente Zapatero como responsable de todos los males del mundo. Sí, José Luis Rodríguez Zapatero, al que tanto admira Pablo Manuel Iglesias. Tanta es su admiración que no se digna en copiar nada de él. Lo que sí imita es lo malo de este país, lo peor de ahora y de siempre. El escarnio público en la plaza del pueblo a los que piensan distinto sigue en el luto de nuestra memoria, pero no debería ser noticia en el siglo XXI; tanto si la humillación se ejecuta a la antigua usanza como si esta va sobre ruedas, teñida de naranja o de azul. Tampoco debería ser tendencia el público y plañidero sollozo, aunque sea por la muerte de una persona digna de tanto elogio como Carme Chacón, sobre todo si la historia reciente de su partido no se compadece con el lastimero gesto. Eso también es populismo.

Fuera de España, más madera. En Chechenia se extermina a los homosexuales ante los ojos y la pasividad del mundo, mientras el criminal presidente de esa república de la Rusia 'hija' de Putin aclara, con orgullo canalla, que «aquí no hay homosexuales». Entretanto, en Siria, las bombas asesinan un día y otro también a la población y nos dejan imágenes que no deberían provocarnos llanto, sino vergüenza hasta la nausea. Un sofoco que no siente Trump cuando publicita a bombo y platillo el uso en Afganistán de 'la madre de todas las bombas'. Sigmund Freud, en este caso y con toda seguridad, pondría en relación dos conceptos relacionados más con el padre que con la madre: símbolo fálico y proporcionalidad inversa.

Y en estas profundidades estaba yo la noche del lunes cuando, mi marido y yo, nos acomodamos ante la tele para disfrutar de una película. Elegí el primer filme europeo que encontré, italiano y protagonizado por Toni Servillo -conocido, entre otros, por su genial trabajo en el extraordinario largometraje 'La gran belleza'-. Su título, 'Viva la libertà', me llamó la atención y nos pusimos a verlo.

Delicioso, incisivo, optimista y algo utópico, me pareció una biopsia medular de la política contemporánea. El universo político observado desde dentro y con un trasfondo intelectual que es su mayor virtud y, al tiempo, su peor defecto; porque es ahí donde radica la utopía del guión. Sea como fuere, cuando terminó, yo me sentía mejor, veía las cosas de otra manera, creía que el ser humano puede construir un mundo mejor a través de la política y el conocimiento. A través de la razón, la honestidad, la democracia y el respeto. Pero claro, al día siguiente el tribunal llamó a declarar al Presidente Rajoy, detuvieron a Ignacio González, imputaron a Francisco Marhuenda, Esperanza Aguirre lloraba. Y yo. yo ya no sabía si reír o también llorar.