María Cantos da el salto a la política tras 15 años en el colectivo vecinal

Lleva quince años pidiendo soluciones y ahora quiere intentar darlas. María Cantos Alcázar (Jaén, 1974), licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén y con despacho de abogada, anuncia su paso a la política local de la mano de otros miembros de la junta directiva de la federación vecinal OCO, mayoritaria en la capital y adonde llegó hace cuatro años con la idea clara de «no ser la presidenta más cañera sino la que más consiga». Un cuatrienio intenso desde el principio, con unas elecciones a cara de perro que ganó por sólo tres votos, la marcha acto seguido de quienes lideraron la otra candidatura y un recibimiento de uñas por parte del anterior alcalde, José Enrique Fernández de Moya, quien no olvidó su paso por la oficina de información del tranvía. Cuatro años de mucho ruido y pocas nueces, de periódicas movilizaciones y escasos logros, que le lleva a sentirse «defraudada con todos los partidos».

No obstante, ella y quienes le acompañan en la «nueva etapa» no cierran la puerta a incorporarse a algún proyecto político ya en marcha, si el programa para Jaén y las personas les convencen, o bien crear una formación política nueva. Ya hay quien le ha dado el voto, hagan lo que hagan, pero hasta después del lunes no analizarán su futuro, una vez que la nueva presidenta de OCO 'in pectore', Pepi Alcántara, del barrio de Belén y San Roque, sea proclamada como tal y presente a su nueva junta directiva.

Cantos, que nació, creció y vive en el barrio de San Juan, en pleno casco histórico jienense, empezó su actividad reivindicativa en su asociación, Torre del Concejo, para luego acceder a la junta directiva de OCO como secretaria, con Miguel Castro como presidente, y luego dar el paso a la presidencia. Una etapa que considera finiquitada. «Después de tantísimos años pidiendo soluciones para los barrios, consideramos que tal función ya está cumplida y de seguir en el movimiento vecinal no haríamos más que repetirnos», dice a la hora de justificar el paso a la política municipal, «no sólo para poner sobre la mesa los problemas sino para intentar resolverlos», ya que hay asuntos enquistados desde hace muchos años y quieren «materializarlos de alguna manera».

Entre quienes le acompañan en la nueva etapa está el vicepresidente de OCO, Francisco Díaz. Y a la hora de definirse ideológicamente, se decanta por el centro, «porque en el medio está la virtud», dice, por convicción o por estrategia para ampliar el abanico de opciones políticas. «A partir del lunes nos sentaremos, antes no lo hemos querido hacer por respeto a OCO, y decidiremos, ya con absoluta libertad», afirma María Cantos, que sólo tiene claro que es el momento dar el salto a la política.