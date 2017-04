El PSOE presenta 30 enmiendas y reclaman 500 millones para la línea de AVE Murcia-Almería

El PSOE de Almería ha presentado una treintena de enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 para "compensar el atropello" del Gobierno del PP a la provincia y en las que reclaman una partida de 500 millones de euros para la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería "aunque el Ministerio de Fomento no los contemple porque su plan no es el que pide la sociedad almeriense".

En rueda de prensa, la diputada nacional Sonia Ferrer ha considerado que se trata de enmiendas "razonadas, justas y necesarias" y que responden a las "graves carencias que sufre" Almería en materias como infraestructuras ferroviarias, carreteras, agua, agricultura, energía o seguridad de las personas y que, según ha dicho, se han visto "enormemente amplificadas en estos cinco años de gobierno de Mariano Rajoy".

Ferrer ha señalado que las enmiendas recogen las demandas de la sociedad almeriense, por lo que ha retado a los diputados del PP de Almería y al diputado de Ciudadanos a que "voten en contra" de los PGE o "que, al menos, tengan la valentía de enmendarlos como se merecen los almerienses, defendiendo sus intereses".

Ha hecho alusión, en este sentido, al "drástico recorte inversor" de PP en los PGE, que se "suma" a la "falta de ejecución en años anteriores", lo que, a su juicio, ha provocado "una situación e extrema gravedad que nunca antes se había dado en la provincia, a la que el PP trata con la punta del pie".

"El Ejecutivo de Rajoy ha actuado durante estos cinco años como un gobierno desalmado y brutal en su desprecio por la ciudadanía almeriense, que ha sido víctima de un doble atropello", ha asegurado.

"El doble maltrato" hacia Almería se produce, según Sonia Ferrer, porque los representantes del PP en Almería "no tienen peso político en Madrid, a pesar de las apariencias" y porque "no encuentran en Almería el castigo de las urnas que merecen decisiones como las que están tomando desde Madrid, desde el desprecio".

"Es necesario alzar la voz, unir intereses sectoriales para decir basta ya a la discriminación a esta tierra y que los representantes del PP sientan la presión del voto que, seguro, eso sí entienden", ha apuntillado.

Por su parte, el senador socialista Juan Carlos Pérez Navas ha enumerado las 33 enmiendas que el Grupo Parlamentario del PSOE de Almería ha realizado para los Presupuestos Generales del Estado y ha destacado las referentes a la Alta Velocidad, "primordial para la provincia" y para que el que piden "una dotación de 500 millones de euros".

"No aceptamos el plan del ministro de Fomento, porque no es el plan de la sociedad almeriense", ha puntualizado Pérez Navas, quien ha argumentado que para que el AVE concluya en 2020 este año "se han de invertir 500 millones, los que corresponden a lo no ejecutado durante estos últimos años, en concreto, durante los 1.706 sin obras de alta velocidad en la provincia".

Enmiendas

El intercambiador de ancho en Granada para acceder desde allí a la Alta Velocidad cuando llegue a esa provincia, la electrificación del tramo pendiente del ferrocarril convencional entre Almería y Granada, la supresión del paso a nivel de El Puche y del resto de pasos a nivel de la provincia son las peticiones en materia ferroviaria.

Los socialistas piden, en carreteras, un tercer carril de la A-7 entre Viator y El Ejido debido a la alta densidad de tráfico que se registra a diario, y la remodelación de los accesos a Vícar desde la A-7, entre otras.

En materia hídrica, el PSOE de Almería pide al PP una inversión de dos millones de euros en el túnel de desagüe de la Balsa del Sapo, además de históricas reivindicaciones no atendidas, como la ampliación de la desaladora de Carboneras y su conexión con la comarca de Tabernas, y el encauzamiento de los ríos Antas y Adra.

Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo reclaman la inclusión de la línea de 400 Kw entre Baza-Vera dentro del Plan Energético Nacional ya que "Rajoy lo eliminó de la lista", así como un Plan especial de impulso a la industrialización de la provincia.

En materia de seguridad, las enmiendas que se dirigen al Ministerio del Interior serían la creación de un cuartel principal de la Guardia Civil en Vícar que vendría a contribuir a mejorar la vigilancia en el campo almeriense, y la una Comisaría de Policía en Roquetas de Mar.