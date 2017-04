La Junta abre expediente para decidir si sigue extrayendo piedra de la cantera de la Fuente de la Peña

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha afirmado que la Junta está "cumpliendo estrictamente con la ley" con respecto a la cantera en el paraje de La Quebrada de Fuente de la Peña, situada a las afueras de Jaén. Ha incidido en que su posible cierre debe sustentarse en "el derecho administrativo" y ha añadido que se ha abierto un expediente "para determinar la pertinencia de seguir o no" con la extracción de piedra.

Así lo ha indicado este jueves en el pleno del Parlamento andaluz ante una pregunta de la diputada por Podemos en Jaén, Mercedes Barranco, quien ha recordado que las asociaciones Iniciativas Andamios para las Ideas y Ecologistas en Acción denunciaron a la fiscalía "la explotación agresiva" pidiendo su clausura inmediata ante "el daño irreversible al patrimonio ecológico, arqueológico o paisajístico y ambiental" y presuntos delitos contra la ordenación del territorio y la seguridad de las personas.

Sánchez Maldonado ha dicho que precisamente a raíz de esa denuncia se ha actuado "en varias líneas", de modo que se ha remitido a la Fiscalía la documentación obrante en el expediente y un informe sobre las cuestiones contenidas en las diligencias penales. Además, ha habido "visitas conjuntas de técnicos" de las delegaciones de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Cultura para comprobar el avance de la explotación, el perímetro de protección para los abrigos con pinturas rupestre y el cumplimiento de las prescripciones en el plan de labores de 2016.

Como consecuencia y "aunque no existía ningún daño al patrimonio y de acuerdo con lo informado por Cultura", la Junta ha "suspendido el avance de la explotación en dirección este por la existencia de los abrigos y por los efectos paisajísticos que podrían afectar al entorno de la Catedral de Jaén" y se ha incoado expediente sancionador por infracción de la Ley de Minas en relación al vallado perimetral de la cantera por incidir en la seguridad de las personas.

"Con todo, seguimos con la verificación y cumplimiento de las medidas que deben cumplir estas explotaciones y en este contexto se ha abierto un expediente para determinar la pertinencia o no de seguir con las laborales de extracción; expediente que está en plazo de alegaciones para la empresa", ha señalado el consejero no sin precisar que las autorizaciones de la Junta "son independientes de las que haya podido otorgar el propio Ayuntamiento".

"Incumplimientos"

La diputada de Podemos, sin embargo, ha acusado tanto al Gobierno andaluz como al Consistorio de "dejación de funciones" durante muchos años frente al "historial de incumplimientos" de la cantera, puesto que "hay evidencia manifiesta" de ellos en normativa ambiental, urbanística y protección del patrimonio que "justifica el cierre inmediato, independientemente de las diligencias penales que se estén realizando", algo para lo que ambas administraciones "tienen las competencias".

Ha preguntado "cómo puede decir que no hay daño al patrimonio" y si "no tiene bastante con los informes sobre la afecciones" al mismo, punto en el que se ha referido a un informe municipal en el que dice que "no hay licencia de actividad". Ha hablado también de otro de la Delegación de Cultura donde apuntaba que, "de seguir avanzando hacia el noroeste, provocaría un daño irreversible al BIC conjunto histórico Fuente de la Peña y también al BIC conjunto histórico de Jaén" y agregaba "algo profundamente peligroso: que la actuación era ilegal al carecer de autorización de Cultura".

"¿Me puede decir qué clase de gestores son ustedes, que conceden una prórroga por 30 años a una cantera que presenta tantas manifiestas irregularidades?", ha cuestionado Barranco, quien ha aludido a la "ausencia" de licencia de actividad, de autorización de Cultura, de procedimiento de evaluación ambiental y del instrumento de prevención ambiental así como a la "localización de la cantera en suelo no urbanizable de protección especial" o la "solicitud de la prórroga fuera de plazo".

Por ello, ha calificado de "insólito" que el Gobierno andaluz concediera la citada prórroga y ha hecho hincapié en que la Plataforma 'Salvemos el cerro de la Fuente de la Peña' lo que pide es el cierre de la cantera "ya". "Y es de sentido común porque es otro caso de gestión nefasta tanto de la Junta como del Ayuntamiento en un caso donde hay manifiestas irregularidades", ha subrayado.

Frente ello, el titular de Empleo, Empresa y Comercio ha recalcado que "en Andalucía existe el derecho administrativo y hay que cumplir con él". "Estamos cumpliendo estrictamente con la ley y el hecho de cerrar o no cerrar será el derecho administrativo el que le dé sustento a esa decisión. No el hecho de que nos parezca bien o mal", ha comentado Sánchez Maldonado, quien ha agregado que "ahí están los juzgados de guardia para cuando uno cree que no se cumplen las cosas".