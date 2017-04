La consejera afirma que es "prematuro decir en qué va a quedar" el Laboratorio de Salud Animal

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha considerado que es "prematuro decir en qué va a quedar" el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Jaén, ya que siguen analizando la futura gestión de estas instalaciones en el conjunto de Andalucía.

Así lo ha indicado este jueves en el pleno del Parlamento andaluz ante la pregunta de la diputada del PP Catalina García sobre si la Junta tiene previsto cerrar el laboratorio jiennense "porque esa posibilidad está puesta encima de la mesa y es una realidad".

"Me gustaría que nos dijera muy claro hoy aquí que no se va a producir el cierre del Laboratorio de Salud Animal de Jaén, que es el único para toda la provincia", ha incidido la parlamentaria 'popular', quien ha agregado que sus trabajadores, secciones sindicales y las organizaciones ganaderos rechazan esa posible clausura.

Ortiz ha explicado que trabajan en un decreto sobre la red de laboratorios de Andalucía que "en estos momentos está abierto" y se está "analizando las 68 alegaciones presentadas", manteniendo reuniones con expertos y "tratando todas las cuestiones de interés".

En este sentido, ha considerado que "en estos momentos es prematuro decir en qué va a quedar", no sin poner de relieve que este estudio busca una red de laboratorios de calidad, especializados, con "una importante apuesta por la inversión para esa modernización" y que presten un buen servicio.

"Y algo más, queremos que sean eficientes porque estamos hablando de dinero público y servicio público. Por ello, vamos a seguir trabajando, vamos a escuchar a los ciudadanos, pero también a los técnicos para conseguir esa gestión eficiente", ha declarado la consejera, para la que "el planteamiento del PP ha sido hasta ahora que no se toque, que no se hable, que no se cierre".

"Pues el Laboratorio de Salud Animal de Jaén es eficiente, presta un servicio de calidad y con garantías para los usuarios", ha defendido al respecto la diputada 'popular' insistiendo en la reivindicación para que estas instalaciones se mantengan.