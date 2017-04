El día después de Semana Santa

Nazarenos, mantillas, tronos, cirios, incienso. O lo que es lo mismo, estación de penitencia. Hace apenas dos días eran los elementos más repetidos por cualquier rincón de la provincia. Una Semana Santa espectacular en la que las cofradías han podido lucirse, pasear sus imágenes por las calles y sentirse arropados por los cofrades, que se han echado a la calle en unos días marcados por el buen tiempo.

Pero el contador ha vuelto a ponerse a cero y a los cristianos les toca esperar otro año más para ver a Nuestro Padre Jesús, al Cautivo, al Perdón o al Resucitado. Y mientras llega otra vez, las cofradías no cesan su actividad. Además de misas, encuentros o hermanamientos con las cofradías de gloria, hay una actividad tan intensa como la estación de penitencia: lo que conlleva el día después de la misma.

Aunque para los fieles la procesión acaba cuando regresa a su templo, para los hermanos de la cofradía el trabajo no ha hecho más que empezar. El desmontaje, la limpieza, la colocación de enseres o el traslado de los pasos son algunas de las acciones ocultas que se realizan cuando el incienso deja de dejar su rastro por las calles. Por ejemplo, en la Basílica de San Ildefonso, ayer por la mañana todo había vuelto a la normalidad, relativamente. Algunos fieles rezando y una calma que contrasta con el bullicio de la pasada semana, cuando decenas de fieles se agolpaban en la plaza de San Ildefonso. Podría tratarse de cualquier día del año de no ser por un detalle: al fondo de la basílica aguardaban aún los pasos sobre los que había procesionado Jesús Resucitado y María Santísima de la Victoria.

«Ahora bajamos las figuras secundarias y las guardamos en el convento, desmontamos todo, ordenamos y almacenamos enseres y realizamos tareas de limpieza», señala José Antonio Carmona, hermano mayor de la Hermandad Piedad y Estrella. En su cofradía, las tareas se han repartido por días. A primera hora del Lunes Santo -día después de su salida procesional- bajaron las imágenes titulares, para continuar con el resto del trabajo en la tarde de ayer. Los encargados de ello son los fabricanos, unas ocho personas que tardan cinco tardes aproximadamente en dejar el templo, las imágenes y los enseres de vuelta a la normalidad.

«Los tronos se almacenan en la nave de la Agrupación de Cofradías y alquilamos un camión que lo transporta. Lo hacen los fabricanos y los que nos acercamos a ayudar, es decir, una parte de la hermandad, ya que los costaleros solo están para los ensayos y la procesión», añaden desde la Hermandad Piedad y Estrella.

Por otra parte, en la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, o lo que es lo mismo, la hermandad de El Abuelo, creen que el día después de la procesión es «casi igual o incluso más cansado». «Es un día de claroscuros, de luz y sombras. La luz de haber salido en procesión y haber hecho las cosas bien, y la decepción de saber que ya ha acabado tras meses de esfuerzo y preparación. De cualquier manera, es un día emotivo y bonito porque nos juntamos todos», declara Ricardo Cobo, hermano mayor de la cofradía.

El Abuelo realiza su estación de penitencia en la 'madrugá' del Viernes Santo, pero no es hasta el domingo cuando realizan las tareas de recogida. El sábado se dedican, aseguran, a «entregar a residencias, hospitales y a los fieles los claveles que han procesionado en los tronos, para lo que invierten «todo el día».

«El Domingo de Resurrección hicimos una misa muy bonita y empezamos a organizar todo para dejar los tronos desmontados y trasladados a las cocheras, las imágenes colocadas y los enseres guardados y limpios. Es una tarea ardua y cansada, ya que tenemos cuatro imágenes. Además, le cambiamos la túnica a Nuestro Padre Jesús, un acto solemne y privado», apunta Ricardo Cobo. Una labor de 12 horas que contó con el apoyo «de 60 o 70 personas» y que dejó el templo listo para que acudiese una empresa a realizar una limpieza a fondo del Camarín de Jesús.

De diferente forma trabajan en la cofradía de La Soledad, donde concentran el trabajo de desmontaje el Sábado Santo -día después de su estación de penitencia- para repartir en las siguientes semanas el resto de tareas. «El sábado tardamos unas seis horas en el desmontaje. Comenzamos con todos los elementos del palio, trasladamos los enseres a la Casa de la hermandad, luego le tocó el turno al paso del Cristo y así trasladamos las imágenes a sus lugares habituales. Finalmente, llevamos los pasos con una grúa a nuestra nave en la Agrupación de Cofradías», apostilla el hermano mayor de la hermandad, Jesús Pegalajar.

A partir de aquí, el resto de labores se realizan en estas semanas. Se trata de la limpieza de enseres, situar las piezas textiles y los materiales de orfebrería, limpiar la cera, recoger las túnicas, etc. «Vamos a contratiempo, tenemos que tener la Casa de Hermandad preparada porque en nada son las Cruces de mayo y ahí tendremos una cruz», destaca Jesús Pegalajar.

Procesiones «espectaculares»

Las tres hermandades coinciden en que sus estaciones de penitencia han sido «espectaculares», ya que el tiempo, la ciudadanía y el orden les acompañó. Desde la Hermandad Piedad y Estrella hacen una valoración «muy buena». «Fue todo correcto en tiempo y en participación, y por supuesto en el clima, que ha ayudado a que las calles de Jaén estén abarrotadas», destaca José Antonio Carmona.

Por su parte, la cofradía del Abuelo habla de una procesión «esplendorosa» con los «típicos problemas», en referencia al retraso de unas dos horas que sufrió la procesión a su llegada a la Carrera Oficial.

«Todos tuvieron una actitud ejemplar, siempre tendemos a buscar culpables pero no creo que deba ser así. Lo que ocurrió es que los prominentes -costaleros- quizás no avanzaban muy rápido, estaban muy emocionados después de un año esperando para sacar a Jesús. Eso va en detrimento del cumplimiento de las normas, en alguna ocasión yo mismo he pedido que aligeraran el paso. Entendemos que todos quisiéramos que Jesús estuviera todo el año en la calle, pero hay que cumplir la normas. Trataremos el asunto en el orden interno y se modificarán cosas si se considera oportuno», destaca.

Por último, desde la cofradía de La Soledad afirman estar «orgullosos» de su estación de penitencia. «Nos han llegado valoraciones muy positivas, fuimos puntuales y para mí personalmente ha sido muy especial, ya que es mi último año como hermano mayor. Además, traíamos dos novedades, la finalización del paso del Cristo Yacente y el manto bordado de Nuestra Señora de la Soledad, que pudo lucirlo en la procesión. Hemos tenido el cortejo más largo de la historia de las cofradías, con más de 300 personas», manifiesta Jesús Pegalajar.

Próximas actividades

La Semana Santa no acaba, ni mucho menos, con la actividad de las cofradías, que se enfrentan a unos meses repletos de actos y cultos. La Hermandad Piedad y Estrella celebra el próximo 21 de abril, a las 20:30, en el salón de la Agrupación de Cofradías una charla informativa sobre las misiones, bajo el título 'África en el corazón de la pobreza'. También celebrará las Cruces de mayo, y el 7 de ese mismo mes tendrá lugar la Fiesta de la rosa, una festividad dominicana donde se bendicen rosas y se entregan a los asistentes, entre otras actividades.

La hermandad del Abuelo destaca como acción más próxima la misa de Acción de Gracias, el próximo sábado, para agradecer «que todo haya salido bien, sin desgracias ni desperfectos en las imágenes». «También tenemos por costumbre juntarnos en un día de convivencia, algo importante ya que estrechamos los lazos. En el tiempo de Gloria tendremos actos de hermanamiento con cofradías, sobre todo con la del Rocío de Jaén. Por último, seguiremos llevando a cabo el extenso programa que tenemos planteado para esta legislatura, con objetivos como dar más calidez al camarín o reunirnos la Junta de Gobierno para valorar cómo fue la procesión», apostilla Ricardo Cobo.

Por último, la cofradía Yacente y Soledad se suma a la celebración de las Cruces de mayo y también tendrá una misa de Acción de Gracias, para cerrar así «una intensa Cuaresma».

«La iniciamos el Miércoles de Ceniza con el Vía Crucis que organizamos, finalizamos el Viernes Santo y el sábado desmontamos. Ha estado llena de actos y cultos. Aparte, en junio habrá Asamblea general, tendremos representación en las procesiones del Corpus y de la Virgen de la Capilla y tenemos en marcha unas jornadas formativas. Solo paramos un poco desde finales de junio hasta septiembre, cuando empezamos de nuevo a gran ritmo, con la festividad de los Dolores el 15 de septiembre», concluye Jesús Pegalajar.