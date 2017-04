El Ministerio da luz verde a los presupuestos de Jaén

El condicional es uno de los modos del verbo y se refiere a acciones hipotéticas o posibles. El Ministerio de Hacienda, avalista de multitud de préstamos vitales concedidos al Ayuntamiento de Jaén, condicionó la aprobación de los presupuestos municipales de 2017 a que el Consistorio hiciera importante correcciones al mismo. "Algunas condiciones era asumibles y ya están corregidas y otras no son asumibles", ha reconocido este martes el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla. Entre estas últimas, la condición del Ministerio de declarar no disponibles (que no podría gastarse) 81 millones de euros del presupuesto, pues "significaría la parálisis del Ayuntamiento", ha dicho el edil, que ha agradecido la "sensibilidad" del Ministerio de Hacienda a las alegaciones presentadas por el Consistorio la semana pasada. Dicho condicional, pues, no será previo a la aprobación de los presupuestos municipales, sino aplicable a lo largo del ejercicio, "en función de la recaudación y de estimar si afectaría o no a la prestación del servicios".

Esos 81 millones sobre cuyos ingresos duda el Ministerio son en su mayor parte de concesiones para explotar seis 'parking' y similares. Un recurso al que suele acudir el Ayuntamiento, consciente de que no ingresará ese dinero pero que no encuentra otra fórmula para cuadrar las cuentas, ya que la institución tiene "un déficit estructural", ha repetido el concejal, en referencia a que sus ingresos son siempre inferiores a sus gastos, sobre todo debido al capítulo de personal.

Por tanto, habrá presupuestos municipales nuevos en 2017 después de que el año pasado prorrogara los de 2015, tras introducir algunas correcciones, como reducir en cinco millones los ingresos previstos en los organismos autónomos o que la incorporación de la plantilla de Onda Jaén “no sea como empleados municipales sino como personal a extinguir”, ha dicho el concejal, que ha lanzado un “mensaje positivo” sobre las nuevas cuentas. “Necesitamos unos presupuestos para hacer algunas inversiones (recuperación del paraje de Los Cañones, los pasos previos a la puesta en marcha del tranvía o la peatonalización del centro) – aunque ha reconocido que las inversiones no son muchas – y para evitar problemas”, como el pago de la paga extra de 2012 aún pendiente, pues los trabajadores municipales lo ganarían en los tribunales.

“El Ayuntamiento puede seguir abierto y seguir prestando servicios básicos, con unos mínimos de calidad”, ha agregado el concejal de Hacienda, que al igual que al alcalde, Javier Márquez (PP), ha criticado el mensaje “alarmista” que a su juicio lanza el PSOE, sobre un posible cierre o intervención del Consistorio. “Me siento contento, tiene mucho mérito cuadrar las cuentas del Ayuntamiento de Jaén. Felicito a la Concejalía de Hacienda”, ha subrayado el regidor, para quien la solución al problema financiero global del Ayuntamiento de Jaén “trasciende la capacidad” de este y habría que buscarla más en el ámbito nacional. Márquez ha afeado el discurso “exagerado” y de “postureo político” de los socialistas.