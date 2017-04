La Junta lamenta "la grave repercusión" en Jaén del recorte del Gobierno en políticas activas de empleo

La Junta de Andalucía ha lamentado "la grave repercusión" para las casi 55.500 personas desempleadas y para el conjunto de la provincia de Jaén que tendrá el nuevo recorte en políticas activas de empleo anunciado desde el Gobierno central.

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, ha detallado en rueda de prensa que el Ministerio de Empleo va a recortar 13,3 millones de euros a los andaluces para el empleo. Concretamente, a Andalucía se le asignan 324,41 millones, lo que supone, según Cobo, una reducción de un 3,95 por ciento con respecto a 2016.

Cobo ha detallado que no es una disminución aislada, sino que ya van seis consecutivas, desde que el PP accedió al Gobierno central en el año 2012. La delegada del Gobierno andaluz ha lamentado que esta merma "afectará a los más vulnerables, a las personas desempleadas, precisamente a las que más ayuda necesitan".

Así, ha continuado explicando que es una reducción que sólo se le aplica a Andalucía, puesto que las 16 comunidades autónomas restantes contarán con más fondos, con un 5,14 por ciento más de media para combatir el paro. Además, Andalucía es una de las regiones más castigadas por el desempleo, la segunda con mayor tasa de paro del país.

Cobo ha insistido en que la Junta, pese a esta merma de recursos, seguirá trabajando día a día por los 55.475 parados con que cuenta la provincia, puesto que "para que la recuperación sea tal, tiene que ser para toda la ciudadanía".

En esta línea, ha insistido en que la Junta sigue trabajando por cada uno de estos desempleados y sus familias, que siguen en una situación difícil, a la vez que ha detallado que continúa cumpliendo con sus políticas activas de empleo, "pese a que el Gobierno central no reme en la misma dirección".

Para la delegada, los esfuerzos desde la Junta se constatan en "la continua bajada en las cifras de paro de la provincia" ya que este mes de marzo ha bajado el paro interanual en 8.445 personas, la reducción es aún mayor con respecto a marzo de 2015 (-12.262) y más acuciada con respecto a marzo de 2013 (-18.813).

Ana Cobo ha continuado explicando que a Andalucía se le han asignado (en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales) otros 33,8 millones para el programa de atención a parados de larga duración. Por tanto, la cuantía total ascenderá a 358,2 millones, once menos que en 2016.

Desgranando estos recortes, ha recalcado que afectan a partidas muy importantes como el área de programas de empleo, donde se consolida un recorte del 59 por ciento (210 millones menos con respecto a 2011); la modernización de los servicios públicos de empleo, que este año contará con 21,1 millones (13 millones menos que en 2011), mientras "sí que continúa afianzando la privatización progresiva de los servicios públicos de empleo, respaldando a las agencias de colocación asignándoles 21 millones".

Para Cobo resulta "muy ilustrativo" que el último Gobierno socialista dedicó en 2011 a cada persona desempleada andaluza una media de 749 euros, y este año, el Gobierno del PP dedicará 405 euros (un 46 por ciento menos).

La delegada del Gobierno andaluz ha añadido que en estos cinco años, Andalucía acumula casi 2.200 millones de euros menos en fondos para el empleo, "justo cuando eran más necesarios". Con respecto a 2011, la región andaluza ha visto disminuidos sus fondos un 53 por ciento, que equivale a 369 millones menos. Ha insistido en que Andalucía ha pasado de recibir un 26 por ciento de los fondos de políticas activas de empleo en 2011, a solo el 18 por ciento, pese a que Andalucía concentra el 26 por ciento de los desempleados del país.

Ana Cobo ha insistido en que, tanto en Andalucía en general, como en Jaén en particular, "las cifras de paro justifican con creces que se aumente el presupuesto para políticas activas de empleo, y además, que se asigne a Andalucía un Plan Especial de Empleo", que el Gobierno de Rajoy eliminó en 2012, y que Andalucía "sigue y seguirá reclamando", al igual que lo tendrá Canarias en 2017.

"Un trato totalmente discriminatorio que no se merecen los jiennenses", ha insistido Cobo para añadir que el Gobierno central, "lejos de ser sensible con los territorios más necesitados, los discrimina y perjudica".

Por su parte, la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, María Paz del Moral, ha reclamado al Gobierno central "que sea transparente y que facilite una información exhaustiva sobre los baremos aplicados en esta asignación de fondos que supondrá una grave discriminación para nuestra provincia".

"Dicen que Andalucía no ha cumplido objetivos, pero no dan datos del resto de comunidades ni de los criterios aplicados", ha lamentado Del Moral, que ha añadido que "es falso que no se hayan cumplido objetivos en formación, cuando el Gobierno -y todo el mundo- sabe que en Andalucía no hay formación desde 2011 y precisamente por la judicialización a la que el PP ha sometido a Andalucía".

En esta línea, ha recordado que esta formación se retoma ahora, y supondrá 128 cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) en la provincia. Así, Del Moral ha reclamado a la ministra Fátima Báñez que los fondos que Andalucía no ha recibido todos estos años por estar paralizada la formación, vuelvan a ser invertidos en la región, o que explique en qué se los ha gastado. Para concluir, ha insistido en que "la Junta seguirá trabajando por las personas, en la creación de más y mejor empleo".