¿Conoces el origen de los kebab?

A pesar de haber llegado hace décadas a nuestras ciudades y formar parte de la oferta gastronómica en lo que a comida rápida se refiere, para muchos, el kebab es un completo desconocido. Kebab (kebap en turco, kabab en la India y Pakistán) significa "carne a la parrilla" en persa. Hay muchas variedades de kebab, término que, sin más especificación, se refiere al shish kebab iraní en los Estados Unidos y al döner kebab en Europa. Döner (algo que gira en turco) kebab (la carne asada) es la manera de denominar a una forma de comida rápida de la cocina turca, aunque también se sirve en restaurantes. El döner se puede preparar de cordero, ternera o pollo. Los turcos lo suelen acompañar con el ayran su bebida preferida. Se sirve en un pan especial (pan de pita), acompañado de cebolla, tomate, otros vegetales y de salsas de yogur, picantes, de ajo, crema agria, etc.

¿Cómo se elabora la carne de los kebab?

La primera vez que entramos a un establecimiento donde se sirven kebabs, los primero que nos llama la atención son esos enormes rulos de carne. En Jaén tenemos la suerte de contar con una joven empresa dedicada a la elaboración de kebabs. Jaén Kebab cuenta con 2.000 metros cuadrados en los que no sólo se produce y distribuye carne de kebab a toda España, también todo tipo de productos relacionados: panes, salsas, lahmacun (pizza turca), falafel. Incluso maquinaria, recambios, envases y accesorios para restaurantes y despachos de kebab. Una empresa que ya cuenta con delegaciones en Ciudad Real, Canarias y Barcelona. Hemos visitado sus instalaciones en el Polígono Industrial Los Olivares, de la capital, donde su gerente nos ha mostrado el proceso de elaboración de sus kebab:

Recepción y Certificación Halal: Jaén Kebab recibe la materia prima de sus proveedores realiza auditorías a todos ellos para su homologación antes de trabajar con nosotros, a los que requerimos Certificación Halal. Esta certificación garantiza el proceso de calidad aplicado a alimentos, productos y servicios según la Normativa Halal y otros documentos preestablecidos. La Certificación Halal es gestionada por el “Instituto Halal” y debe satisfacer los siguientes requisitos:

- No incluir, ni contener en su composición nada que sea considerado ilícito con arreglo a la ley islámica.

- Los alimentos deben ser preparados, elaborados, transportados o almacenados, utilizando aparatos o medios que estén exentos de aquello que sea ilícito según la ley islámica.

- No haber estado en contacto directo con otros alimentos que no satisfagan los requisitos anteriores.

Verificación: Antes de su descarga y aceptación, se realiza una verificación de las condiciones de la materia prima, revisando temperatura, origen, estado, fecha de caducidad y otras características.

Almacenamiento: Recibimos diariamente muslos de pollo fresco (entre 25 y 30 toneladas semanales), que se mantienen a 0º C en nuestra cámara de refrigeración y van pasando a nuestra sala de despiece, con temperatura también controlada, para que nuestro personal proceda a su deshuese. En el caso de la ternera, una vez recibida se almacena convenientemente en nuestras cámaras de congelación a -18º C, o en refrigeración entre 0º y 2º C cuando se recibe fresca.

Elaboración del kebab de pollo: El pollo ya limpio se introduce en nuestro bombo amasador, con equipo de frío incorporado, para su maceración con nuestra receta de especias. La receta utilizada en ocasiones varía para adaptarse a los gustos de nuestros clientes. Nuestros profesionales elaboran los pinchos de kebab de pollo con su tradicional forma cónica, en diferentes pesos, desde los 5 hasta los 40 kg, pudiéndose elaborar de peso mayor en caso de pedidos especiales. Se envuelven en film alimentario y se etiquetan con la información de trazabilidad, fecha de caducidad, etc. Nuestra veterinaria toma periódicamente muestras para su análisis en laboratorio.

Elaboración del kebab de ternera: Al comenzar la elaboración del kebab de ternera, se trocea la ternera en nuestra maquinaria de última generación (guillotina y picadora), siempre con la temperatura controlada. Se mezcla en nuestra amasadora con el resto de ingredientes (nuestra receta de especias, cebolla y un poco de carne de ave). La masa resultante se coloca sobre la mesa de trabajo del obrador, manteniéndose a 2º bajo cero, y se realiza el mismo proceso que en el kebab de pollo.

Ultracongelación: Una vez finalizada la elaboración, los pinchos se guardan en nuestra cámara o túnel de ultracongelación, donde se someten a una temperatura de en torno a 40º bajo cero, para al día siguiente pasar a nuestras cámaras en las que se conservan a -18º C hasta su reparto en vehículos frigoríficos.

Envasado: Parte de estos pinchos son los que utilizamos para elaborar nuestro kebab asado y loncheado, tanto de pollo como de ternera. Para ello, tras su descongelación previa, colocamos los pinchos en asadores giratorios, donde nuestro personal experto procede a su asado y corte artesanal al estilo tradicional. La carne resultante pasa por nuestro abatidor de temperatura (en el abatimiento se disminuye la temperatura en el menor tiempo posible para evitar riesgos) y se procede a su envasado en diferentes formatos.

En el caso del producto refrigerado, a conservar entre 0 y 4o C, generalmente se envasa en bandejas de 500 G, 1 KG ó 2 KG, con plazo de caducidad de 1 mes. Para el producto congelado, que envasamos generalmente en bolsas de 1 y 2 kg, se utiliza el sistema de congelación IQF (Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual), el cual garantiza una textura, valor nutritivo y sabor iguales a los del producto fresco y evita la necesidad de utilizar productos químicos para su conservación, con vida útil de 1 año. Y queda un producto precocinado listo para calentar y tomar.

Seguro que después de haber leído este artículo y su elaboración, el kebab no sólo ha dejado de ser un desconocido, además pasará a formar parte de su dieta. Con más motivo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un kebab ‘made in Jaén’.