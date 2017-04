La calle Cataluña la tenía que haber hecho "un privado"

El Ayuntamiento de Jaén hará la calle Cataluña como canta Luis Fonsi, "despacito". La urbanización de la zona que rodea al centro de salud de Expansión Norte (Bulevar), ya terminado y a punto de abrirse, se hará como tenía previsto el Consistorio: con cargo a los Planes Provinciales. Es decir, con financiación en parte de la Diputación, dada la situación financiera municipal, según ha confirmado este martes el propio alcalde, Javier Márquez. La Junta de Andalucía lleva dos años reclamando dicha calle y es uno de los argumentos que ha esgrimido recientemente para justificar el retraso en la apertura del centro de salud, ya que los almacenes del edificio dan a ella, lo que está dificultando el equipamiento del centro. El alcalde ha indicado al respecto que podía estar abierto "hace mucho".

"Pasito a pasito" y sin apenas coste económico, el Ayuntamiento logró hacer las catas arqueológicas en la calle Cataluña (está en el centro de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos, ZAMB), pero los socavones no se han tapado, lo que impide circular por el terreno sin urbanizar. Una vez hecho el estudio arqueológico, el Consistorio pudo conectar los colectores del edificio del centro de salud a la red general de saneamiento de la ciudad, como reclamó en repetidas ocasiones también la Junta.

La asociación de vecinos Expansión Norte también ha pedido al Ayuntamiento que urbanice la calle, situada en el corazón de la primera fase del barrio (SUNP-1) y que con otras calles vecinas son las únicas sin urbanizar, cuando el barrio ya ha completado su tercera fase. El alcalde ha recordado que la urbanización de estas calles (lo que se conocía como el RP-4) la tenía que haber hecho "un privado", cuando se empezó a desarrollar Expansión Norte, hace dos décadas, y no el Ayuntamiento, puesto que así lo establecía el ordenamiento urbanístico, y que al no hacerlo "en puridad tendrían que pagarlo los propietarios de allí" y no el Ayuntamiento.

El alcalde ha añadido que no obstante la calle Cataluña se hará con cargo a los Planes Provinciales (una parte será por tanto con financiación municipal) y el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, ha añadido que el proyecto ya está en la fase de fiscalización previa y que el siguiente paso será remitirlo a Contratación, por lo que podría estar adjudicado durante el mes de junio.